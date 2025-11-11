- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
64
利益トレード:
55 (85.93%)
損失トレード:
9 (14.06%)
ベストトレード:
1 041.92 EUR
最悪のトレード:
-587.05 EUR
総利益:
1 967.31 EUR (55 532 pips)
総損失:
-1 304.17 EUR (48 791 pips)
最大連続の勝ち:
30 (702.33 EUR)
最大連続利益:
1 073.52 EUR (8)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
81.03%
最大入金額:
6.62%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
0.70
長いトレード:
44 (68.75%)
短いトレード:
20 (31.25%)
プロフィットファクター:
1.51
期待されたペイオフ:
10.36 EUR
平均利益:
35.77 EUR
平均損失:
-144.91 EUR
最大連続の負け:
4 (-949.84 EUR)
最大連続損失:
-949.84 EUR (4)
月間成長:
8.05%
年間予想:
97.66%
アルゴリズム取引:
92%
残高によるドローダウン:
絶対:
409.85 EUR
最大の:
951.55 EUR (41.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
54.84% (950.67 EUR)
エクイティによる:
6.19% (114.42 EUR)
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 041.92 EUR
最悪のトレード: -587 EUR
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +702.33 EUR
最大連続損失: -949.84 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
