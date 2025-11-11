SinaisSeções
Vitalie Schimbator

Mathbot Medium Long term

Vitalie Schimbator
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 37%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
64
Negociações com lucro:
55 (85.93%)
Negociações com perda:
9 (14.06%)
Melhor negociação:
1 041.92 EUR
Pior negociação:
-587.05 EUR
Lucro bruto:
1 967.31 EUR (55 532 pips)
Perda bruta:
-1 304.17 EUR (48 791 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (702.33 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
1 073.52 EUR (8)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
81.03%
Depósito máximo carregado:
6.62%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
0.70
Negociações longas:
44 (68.75%)
Negociações curtas:
20 (31.25%)
Fator de lucro:
1.51
Valor esperado:
10.36 EUR
Lucro médio:
35.77 EUR
Perda média:
-144.91 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-949.84 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-949.84 EUR (4)
Crescimento mensal:
8.05%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
409.85 EUR
Máximo:
951.55 EUR (41.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
54.84% (950.67 EUR)
Pelo Capital Líquido:
6.19% (114.42 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.r 64
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.r 757
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.r 6.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 041.92 EUR
Pior negociação: -587 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +702.33 EUR
Máxima perda consecutiva: -949.84 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

MAthbot algo expert 
Sem comentários
2025.12.12 12:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.35% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 15:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.09 03:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 16:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 15:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 10:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 10:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 10:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
