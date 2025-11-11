- Crescimento
Negociações:
64
Negociações com lucro:
55 (85.93%)
Negociações com perda:
9 (14.06%)
Melhor negociação:
1 041.92 EUR
Pior negociação:
-587.05 EUR
Lucro bruto:
1 967.31 EUR (55 532 pips)
Perda bruta:
-1 304.17 EUR (48 791 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (702.33 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
1 073.52 EUR (8)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
81.03%
Depósito máximo carregado:
6.62%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
0.70
Negociações longas:
44 (68.75%)
Negociações curtas:
20 (31.25%)
Fator de lucro:
1.51
Valor esperado:
10.36 EUR
Lucro médio:
35.77 EUR
Perda média:
-144.91 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-949.84 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-949.84 EUR (4)
Crescimento mensal:
8.05%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
409.85 EUR
Máximo:
951.55 EUR (41.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
54.84% (950.67 EUR)
Pelo Capital Líquido:
6.19% (114.42 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.r
|757
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.r
|6.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
