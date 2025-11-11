SignaleKategorien
Vitalie Schimbator

Mathbot Medium Long term

Vitalie Schimbator
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 262%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
70
Gewinntrades:
61 (87.14%)
Verlusttrades:
9 (12.86%)
Bester Trade:
1 041.92 EUR
Schlechtester Trade:
-587.05 EUR
Bruttoprofit:
5 294.38 EUR (134 806 pips)
Bruttoverlust:
-1 304.39 EUR (48 791 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (702.33 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 400.59 EUR (14)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
81.03%
Max deposit load:
6.62%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
4.19
Long-Positionen:
48 (68.57%)
Short-Positionen:
22 (31.43%)
Profit-Faktor:
4.06
Mathematische Gewinnerwartung:
57.00 EUR
Durchschnittlicher Profit:
86.79 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-144.93 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-949.84 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-949.84 EUR (4)
Wachstum pro Monat :
184.42%
Jahresprognose:
2 237.67%
Algo-Trading:
87%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
409.85 EUR
Maximaler:
951.55 EUR (41.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
54.84% (950.67 EUR)
Kapital:
6.19% (114.42 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.r 66
XAGUSD.r 4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.r 772
XAGUSD.r 3.8K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.r 7.5K
XAGUSD.r 78K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 041.92 EUR
Schlechtester Trade: -587 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +702.33 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -949.84 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

MAthbot algo expert 
Keine Bewertungen
2025.12.29 09:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 12:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.35% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 15:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.09 03:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 16:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 15:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 10:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 10:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 10:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
