Всего трейдов:
63
Прибыльных трейдов:
54 (85.71%)
Убыточных трейдов:
9 (14.29%)
Лучший трейд:
1 041.92 EUR
Худший трейд:
-587.05 EUR
Общая прибыль:
1 965.03 EUR (55 050 pips)
Общий убыток:
-1 304.17 EUR (48 791 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (702.33 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 071.24 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
80.01%
Макс. загрузка депозита:
6.62%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.69
Длинных трейдов:
43 (68.25%)
Коротких трейдов:
20 (31.75%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
10.49 EUR
Средняя прибыль:
36.39 EUR
Средний убыток:
-144.91 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-949.84 EUR)
Макс. убыток в серии:
-949.84 EUR (4)
Прирост в месяц:
8.53%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
409.85 EUR
Максимальная:
951.55 EUR (41.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.84% (950.67 EUR)
По эквити:
6.19% (114.42 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.r
|754
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.r
|6.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
MAthbot algo expert
