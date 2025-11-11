СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Mathbot Medium Long term
Vitalie Schimbator

Mathbot Medium Long term

Vitalie Schimbator
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 37 USD в месяц
прирост с 2025 36%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
63
Прибыльных трейдов:
54 (85.71%)
Убыточных трейдов:
9 (14.29%)
Лучший трейд:
1 041.92 EUR
Худший трейд:
-587.05 EUR
Общая прибыль:
1 965.03 EUR (55 050 pips)
Общий убыток:
-1 304.17 EUR (48 791 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (702.33 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 071.24 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
80.01%
Макс. загрузка депозита:
6.62%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.69
Длинных трейдов:
43 (68.25%)
Коротких трейдов:
20 (31.75%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
10.49 EUR
Средняя прибыль:
36.39 EUR
Средний убыток:
-144.91 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-949.84 EUR)
Макс. убыток в серии:
-949.84 EUR (4)
Прирост в месяц:
8.53%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
409.85 EUR
Максимальная:
951.55 EUR (41.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.84% (950.67 EUR)
По эквити:
6.19% (114.42 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.r 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.r 754
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.r 6.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 041.92 EUR
Худший трейд: -587 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +702.33 EUR
Макс. убыток в серии: -949.84 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

MAthbot algo expert 
Нет отзывов
2025.12.12 12:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.35% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 15:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.09 03:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 16:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 15:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 10:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 10:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 10:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Mathbot Medium Long term
37 USD в месяц
36%
0
0
USD
2K
EUR
13
92%
63
85%
80%
1.50
10.49
EUR
55%
1:500
Копировать

