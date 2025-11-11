SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Mathbot Medium Long term
Vitalie Schimbator

Mathbot Medium Long term

Vitalie Schimbator
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 37%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
64
Transacciones Rentables:
55 (85.93%)
Transacciones Irrentables:
9 (14.06%)
Mejor transacción:
1 041.92 EUR
Peor transacción:
-587.05 EUR
Beneficio Bruto:
1 967.31 EUR (55 532 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 304.17 EUR (48 791 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (702.33 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
1 073.52 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
81.03%
Carga máxima del depósito:
6.62%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
0.70
Transacciones Largas:
44 (68.75%)
Transacciones Cortas:
20 (31.25%)
Factor de Beneficio:
1.51
Beneficio Esperado:
10.36 EUR
Beneficio medio:
35.77 EUR
Pérdidas medias:
-144.91 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-949.84 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-949.84 EUR (4)
Crecimiento al mes:
8.05%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
409.85 EUR
Máxima:
951.55 EUR (41.54%)
Reducción relativa:
De balance:
54.84% (950.67 EUR)
De fondos:
6.19% (114.42 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.r 64
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.r 757
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.r 6.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 041.92 EUR
Peor transacción: -587 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +702.33 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -949.84 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

MAthbot algo expert 
No hay comentarios
2025.12.12 12:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.35% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 15:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.09 03:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 16:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 15:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 10:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 10:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 10:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Mathbot Medium Long term
37%
0
0
USD
2K
EUR
13
92%
64
85%
81%
1.50
10.36
EUR
55%
1:500
