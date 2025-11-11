- Incremento
Total de Trades:
64
Transacciones Rentables:
55 (85.93%)
Transacciones Irrentables:
9 (14.06%)
Mejor transacción:
1 041.92 EUR
Peor transacción:
-587.05 EUR
Beneficio Bruto:
1 967.31 EUR (55 532 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 304.17 EUR (48 791 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (702.33 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
1 073.52 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
81.03%
Carga máxima del depósito:
6.62%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
0.70
Transacciones Largas:
44 (68.75%)
Transacciones Cortas:
20 (31.25%)
Factor de Beneficio:
1.51
Beneficio Esperado:
10.36 EUR
Beneficio medio:
35.77 EUR
Pérdidas medias:
-144.91 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-949.84 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-949.84 EUR (4)
Crecimiento al mes:
8.05%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
409.85 EUR
Máxima:
951.55 EUR (41.54%)
Reducción relativa:
De balance:
54.84% (950.67 EUR)
De fondos:
6.19% (114.42 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.r
|757
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.r
|6.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +1 041.92 EUR
Peor transacción: -587 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +702.33 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -949.84 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
