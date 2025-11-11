- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
64
盈利交易:
55 (85.93%)
亏损交易:
9 (14.06%)
最好交易:
1 041.92 EUR
最差交易:
-587.05 EUR
毛利:
1 967.31 EUR (55 532 pips)
毛利亏损:
-1 304.17 EUR (48 791 pips)
最大连续赢利:
30 (702.33 EUR)
最大连续盈利:
1 073.52 EUR (8)
夏普比率:
0.09
交易活动:
80.01%
最大入金加载:
6.62%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
7 小时
采收率:
0.70
长期交易:
44 (68.75%)
短期交易:
20 (31.25%)
利润因子:
1.51
预期回报:
10.36 EUR
平均利润:
35.77 EUR
平均损失:
-144.91 EUR
最大连续失误:
4 (-949.84 EUR)
最大连续亏损:
-949.84 EUR (4)
每月增长:
8.05%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
409.85 EUR
最大值:
951.55 EUR (41.54%)
相对跌幅:
结余:
54.84% (950.67 EUR)
净值:
6.19% (114.42 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.r
|757
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.r
|6.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 041.92 EUR
最差交易: -587 EUR
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +702.33 EUR
最大连续亏损: -949.84 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
