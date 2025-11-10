- Büyüme
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.60 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
0.60 USD (159 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (0.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.60 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
2.12%
Maks. mevduat yükü:
34.93%
En son işlem:
36 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.60 USD
Ortalama kâr:
0.60 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.59% (2.24 USD)
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USTEC
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USTEC
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USTEC
|159
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
En iyi işlem: +0.60 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Personal Watching.
USTEC V2 system , one order per time with SL，no Martingle, no Grid.
5% risk.
İnceleme yok
