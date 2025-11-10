- 成長
トレード:
95
利益トレード:
60 (63.15%)
損失トレード:
35 (36.84%)
ベストトレード:
33.24 USD
最悪のトレード:
-10.25 USD
総利益:
186.28 USD (53 502 pips)
総損失:
-208.31 USD (53 721 pips)
最大連続の勝ち:
6 (26.24 USD)
最大連続利益:
65.88 USD (5)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
4.22%
最大入金額:
63.35%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
22 分
リカバリーファクター:
-0.23
長いトレード:
51 (53.68%)
短いトレード:
44 (46.32%)
プロフィットファクター:
0.89
期待されたペイオフ:
-0.23 USD
平均利益:
3.10 USD
平均損失:
-5.95 USD
最大連続の負け:
4 (-30.96 USD)
最大連続損失:
-30.96 USD (4)
月間成長:
-40.33%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
33.33 USD
最大の:
94.10 USD (46.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
46.58% (94.10 USD)
エクイティによる:
3.96% (6.82 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USTEC
|95
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USTEC
|-22
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USTEC
|-219
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.38 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|19.36 × 25
|
Tickmill-Live
|19.40 × 10305
|
TickmillUK-Live
|20.21 × 345
Personal Watching.
USTEC V2 system , one order per time with SL，no Martingale, no Grid.
This is a very hard system if trade manually as it does not catch floating small profit, while always hits breakeven or SL.
But for Algo , we can have a try.
5% risk for limit test, so may meet with higher DD.
