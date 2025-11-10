SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / USTEC V2 Tickmill 141 testing
Qi Kai Fan

USTEC V2 Tickmill 141 testing

Qi Kai Fan
0 comentários
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 -16%
Tickmill-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
95
Negociações com lucro:
60 (63.15%)
Negociações com perda:
35 (36.84%)
Melhor negociação:
33.24 USD
Pior negociação:
-10.25 USD
Lucro bruto:
186.28 USD (53 502 pips)
Perda bruta:
-208.31 USD (53 721 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (26.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
65.88 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
4.22%
Depósito máximo carregado:
63.35%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
22 minutos
Fator de recuperação:
-0.23
Negociações longas:
51 (53.68%)
Negociações curtas:
44 (46.32%)
Fator de lucro:
0.89
Valor esperado:
-0.23 USD
Lucro médio:
3.10 USD
Perda média:
-5.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-30.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-30.96 USD (4)
Crescimento mensal:
-40.33%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
33.33 USD
Máximo:
94.10 USD (46.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
46.58% (94.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.96% (6.82 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USTEC 95
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USTEC -22
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USTEC -219
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +33.24 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +26.24 USD
Máxima perda consecutiva: -30.96 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.38 × 29
ICMarketsSC-MT5
19.36 × 25
Tickmill-Live
19.40 × 10305
TickmillUK-Live
20.21 × 345
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Personal Watching.

USTEC V2  system , one order per time with SL，no Martingale, no Grid.

This is a very hard system if trade manually as it does not catch floating small profit, while always hits breakeven or SL. 

But for Algo , we can have a try.

5% risk for limit test, so may meet with higher DD.



Sem comentários
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 01:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 17:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.13 14:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 05:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 19:43
Share of trading days is too low
2025.11.10 19:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 19:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 18:43
Share of trading days is too low
2025.11.10 18:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 18:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 16:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 16:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 16:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.10 16:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 16:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
USTEC V2 Tickmill 141 testing
999 USD por mês
-16%
0
0
USD
119
USD
7
100%
95
63%
4%
0.89
-0.23
USD
47%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.