- 자본
- 축소
트레이드:
117
이익 거래:
70 (59.82%)
손실 거래:
47 (40.17%)
최고의 거래:
33.24 USD
최악의 거래:
-10.25 USD
총 수익:
209.29 USD (62 079 pips)
총 손실:
-258.65 USD (70 608 pips)
연속 최대 이익:
6 (26.24 USD)
연속 최대 이익:
65.88 USD (5)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
5.45%
최대 입금량:
75.67%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
28 분
회복 요인:
-0.45
롱(주식매수):
63 (53.85%)
숏(주식차입매도):
54 (46.15%)
수익 요인:
0.81
기대수익:
-0.42 USD
평균 이익:
2.99 USD
평균 손실:
-5.50 USD
연속 최대 손실:
4 (-30.96 USD)
연속 최대 손실:
-30.96 USD (4)
월별 성장률:
-28.47%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
49.36 USD
최대한의:
110.13 USD (54.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
54.50% (110.13 USD)
자본금별:
6.14% (7.32 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USTEC
|117
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USTEC
|-49
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USTEC
|-8.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +33.24 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +26.24 USD
연속 최대 손실: -30.96 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Personal Watching.
USTEC V2 system , one order per time with SL，no Martingale, no Grid.
This is a very hard system if trade manually as it does not catch floating small profit, while always hits breakeven or SL.
But for Algo , we can have a try.
5% risk for limit test, so may meet with higher DD.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
-35%
0
0
USD
USD
92
USD
USD
9
100%
117
59%
5%
0.80
-0.42
USD
USD
55%
1:500