交易:
93
盈利交易:
59 (63.44%)
亏损交易:
34 (36.56%)
最好交易:
33.24 USD
最差交易:
-10.25 USD
毛利:
186.02 USD (53 422 pips)
毛利亏损:
-202.19 USD (51 808 pips)
最大连续赢利:
6 (26.24 USD)
最大连续盈利:
65.88 USD (5)
夏普比率:
0.01
交易活动:
4.22%
最大入金加载:
63.35%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
22 分钟
采收率:
-0.17
长期交易:
50 (53.76%)
短期交易:
43 (46.24%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-0.17 USD
平均利润:
3.15 USD
平均损失:
-5.95 USD
最大连续失误:
4 (-30.96 USD)
最大连续亏损:
-30.96 USD (4)
每月增长:
-1.14%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
33.33 USD
最大值:
94.10 USD (46.58%)
相对跌幅:
结余:
46.58% (94.10 USD)
净值:
3.96% (6.82 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USTEC
|93
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USTEC
|-16
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USTEC
|1.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
Personal Watching.
USTEC V2 system , one order per time with SL，no Martingale, no Grid.
This is a very hard system if trade manually as it does not catch floating small profit, while always hits breakeven or SL.
But for Algo , we can have a try.
5% risk for limit test, so may meet with higher DD.
