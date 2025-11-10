SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / USTEC V2 Tickmill 141 testing
Qi Kai Fan

USTEC V2 Tickmill 141 testing

Qi Kai Fan
0 Bewertungen
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -24%
Tickmill-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
98
Gewinntrades:
61 (62.24%)
Verlusttrades:
37 (37.76%)
Bester Trade:
33.24 USD
Schlechtester Trade:
-10.25 USD
Bruttoprofit:
186.41 USD (53 549 pips)
Bruttoverlust:
-220.03 USD (57 384 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (26.24 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
65.88 USD (5)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
4.22%
Max deposit load:
75.67%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
21 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.36
Long-Positionen:
51 (52.04%)
Short-Positionen:
47 (47.96%)
Profit-Faktor:
0.85
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.34 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.06 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.95 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-30.96 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-30.96 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-40.76%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
33.75 USD
Maximaler:
94.52 USD (46.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
46.78% (94.52 USD)
Kapital:
6.14% (7.32 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USTEC 98
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USTEC -34
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USTEC -3.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +33.24 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +26.24 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -30.96 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.38 × 29
ICMarketsSC-MT5
19.36 × 25
Tickmill-Live
19.40 × 10305
TickmillUK-Live
20.21 × 345
Personal Watching.

USTEC V2  system , one order per time with SL，no Martingale, no Grid.

This is a very hard system if trade manually as it does not catch floating small profit, while always hits breakeven or SL. 

But for Algo , we can have a try.

5% risk for limit test, so may meet with higher DD.



Keine Bewertungen
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 01:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 17:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.13 14:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 05:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 19:43
Share of trading days is too low
2025.11.10 19:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 19:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 18:43
Share of trading days is too low
2025.11.10 18:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 18:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 16:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 16:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 16:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.10 16:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 16:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopieren

