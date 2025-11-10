- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
93
Прибыльных трейдов:
59 (63.44%)
Убыточных трейдов:
34 (36.56%)
Лучший трейд:
33.24 USD
Худший трейд:
-10.25 USD
Общая прибыль:
186.02 USD (53 422 pips)
Общий убыток:
-202.19 USD (51 808 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (26.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
65.88 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
4.22%
Макс. загрузка депозита:
63.35%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
22 минуты
Фактор восстановления:
-0.17
Длинных трейдов:
50 (53.76%)
Коротких трейдов:
43 (46.24%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-0.17 USD
Средняя прибыль:
3.15 USD
Средний убыток:
-5.95 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-30.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.96 USD (4)
Прирост в месяц:
-1.14%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
33.33 USD
Максимальная:
94.10 USD (46.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
46.58% (94.10 USD)
По эквити:
3.96% (6.82 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USTEC
|93
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USTEC
|-16
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USTEC
|1.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +33.24 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +26.24 USD
Макс. убыток в серии: -30.96 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.38 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|19.36 × 25
|
Tickmill-Live
|19.40 × 10305
|
TickmillUK-Live
|20.21 × 345
Personal Watching.
USTEC V2 system , one order per time with SL，no Martingale, no Grid.
This is a very hard system if trade manually as it does not catch floating small profit, while always hits breakeven or SL.
But for Algo , we can have a try.
5% risk for limit test, so may meet with higher DD.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
-11%
0
0
USD
USD
125
USD
USD
7
100%
93
63%
4%
0.92
-0.17
USD
USD
47%
1:500