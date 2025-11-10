СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / USTEC V2 Tickmill 141 testing
Qi Kai Fan

USTEC V2 Tickmill 141 testing

Qi Kai Fan
0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 -11%
Tickmill-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
93
Прибыльных трейдов:
59 (63.44%)
Убыточных трейдов:
34 (36.56%)
Лучший трейд:
33.24 USD
Худший трейд:
-10.25 USD
Общая прибыль:
186.02 USD (53 422 pips)
Общий убыток:
-202.19 USD (51 808 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (26.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
65.88 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
4.22%
Макс. загрузка депозита:
63.35%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
22 минуты
Фактор восстановления:
-0.17
Длинных трейдов:
50 (53.76%)
Коротких трейдов:
43 (46.24%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-0.17 USD
Средняя прибыль:
3.15 USD
Средний убыток:
-5.95 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-30.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.96 USD (4)
Прирост в месяц:
-1.14%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
33.33 USD
Максимальная:
94.10 USD (46.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
46.58% (94.10 USD)
По эквити:
3.96% (6.82 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USTEC 93
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USTEC -16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USTEC 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.38 × 29
ICMarketsSC-MT5
19.36 × 25
Tickmill-Live
19.40 × 10305
TickmillUK-Live
20.21 × 345
Personal Watching.

USTEC V2  system , one order per time with SL，no Martingale, no Grid.

This is a very hard system if trade manually as it does not catch floating small profit, while always hits breakeven or SL. 

But for Algo , we can have a try.

5% risk for limit test, so may meet with higher DD.



Нет отзывов
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 01:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 17:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.13 14:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 05:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 19:43
Share of trading days is too low
2025.11.10 19:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 19:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 18:43
Share of trading days is too low
2025.11.10 18:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 18:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 16:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 16:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 16:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.10 16:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 16:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
