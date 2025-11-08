- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
14 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (50.00%)
En iyi işlem:
40.30 USD
En kötü işlem:
-30.60 USD
Brüt kâr:
127.09 USD (2 646 pips)
Brüt zarar:
-159.52 USD (2 515 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (33.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
40.30 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
53.78%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.70
Alış işlemleri:
20 (71.43%)
Satış işlemleri:
8 (28.57%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-1.16 USD
Ortalama kâr:
9.08 USD
Ortalama zarar:
-11.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-39.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.30 USD (2)
Aylık büyüme:
-2.68%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
41.98 USD
Maksimum:
46.30 USD (3.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
3.29% (38.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDrfd
|-32
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDrfd
|131
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +40.30 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +33.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
