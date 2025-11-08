- 成长
交易:
151
盈利交易:
82 (54.30%)
亏损交易:
69 (45.70%)
最好交易:
40.30 USD
最差交易:
-30.60 USD
毛利:
635.14 USD (11 373 pips)
毛利亏损:
-518.53 USD (13 015 pips)
最大连续赢利:
7 (41.27 USD)
最大连续盈利:
52.37 USD (5)
夏普比率:
0.08
交易活动:
98.93%
最大入金加载:
102.03%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
21 小时
采收率:
1.56
长期交易:
65 (43.05%)
短期交易:
86 (56.95%)
利润因子:
1.22
预期回报:
0.77 USD
平均利润:
7.75 USD
平均损失:
-7.51 USD
最大连续失误:
10 (-74.72 USD)
最大连续亏损:
-74.72 USD (10)
每月增长:
4.40%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
45.45 USD
最大值:
74.72 USD (5.52%)
相对跌幅:
结余:
5.52% (74.72 USD)
净值:
34.24% (447.13 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|151
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDrfd
|117
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDrfd
|-1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +40.30 USD
最差交易: -31 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +41.27 USD
最大连续亏损: -74.72 USD
