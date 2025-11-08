- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
151
利益トレード:
82 (54.30%)
損失トレード:
69 (45.70%)
ベストトレード:
40.30 USD
最悪のトレード:
-30.60 USD
総利益:
635.14 USD (11 373 pips)
総損失:
-518.53 USD (13 015 pips)
最大連続の勝ち:
7 (41.27 USD)
最大連続利益:
52.37 USD (5)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
98.93%
最大入金額:
102.03%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
1.56
長いトレード:
65 (43.05%)
短いトレード:
86 (56.95%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
0.77 USD
平均利益:
7.75 USD
平均損失:
-7.51 USD
最大連続の負け:
10 (-74.72 USD)
最大連続損失:
-74.72 USD (10)
月間成長:
4.40%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
45.45 USD
最大の:
74.72 USD (5.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.52% (74.72 USD)
エクイティによる:
34.24% (447.13 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|151
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDrfd
|117
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDrfd
|-1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +40.30 USD
最悪のトレード: -31 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +41.27 USD
最大連続損失: -74.72 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
