Всего трейдов:
151
Прибыльных трейдов:
82 (54.30%)
Убыточных трейдов:
69 (45.70%)
Лучший трейд:
40.30 USD
Худший трейд:
-30.60 USD
Общая прибыль:
635.14 USD (11 373 pips)
Общий убыток:
-518.53 USD (13 015 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (41.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
52.37 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
98.93%
Макс. загрузка депозита:
102.03%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
1.56
Длинных трейдов:
65 (43.05%)
Коротких трейдов:
86 (56.95%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
0.77 USD
Средняя прибыль:
7.75 USD
Средний убыток:
-7.51 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-74.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-74.72 USD (10)
Прирост в месяц:
4.40%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
45.45 USD
Максимальная:
74.72 USD (5.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.52% (74.72 USD)
По эквити:
34.24% (447.13 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|151
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDrfd
|117
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDrfd
|-1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
