Aleksei Saprykin

ASap

Aleksei Saprykin
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 10%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
151
Прибыльных трейдов:
82 (54.30%)
Убыточных трейдов:
69 (45.70%)
Лучший трейд:
40.30 USD
Худший трейд:
-30.60 USD
Общая прибыль:
635.14 USD (11 373 pips)
Общий убыток:
-518.53 USD (13 015 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (41.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
52.37 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
98.93%
Макс. загрузка депозита:
102.03%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
1.56
Длинных трейдов:
65 (43.05%)
Коротких трейдов:
86 (56.95%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
0.77 USD
Средняя прибыль:
7.75 USD
Средний убыток:
-7.51 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-74.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-74.72 USD (10)
Прирост в месяц:
4.40%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
45.45 USD
Максимальная:
74.72 USD (5.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.52% (74.72 USD)
По эквити:
34.24% (447.13 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDrfd 151
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDrfd 117
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDrfd -1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +40.30 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +41.27 USD
Макс. убыток в серии: -74.72 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.29 21:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 13:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 06:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 14:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 15:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 15:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 13:24
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 13:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 21:16
No swaps are charged on the signal account
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.