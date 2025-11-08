SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / ASap
Aleksei Saprykin

ASap

Aleksei Saprykin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 10%
AlfaForexRU-Real
1:40
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
151
Gewinntrades:
82 (54.30%)
Verlusttrades:
69 (45.70%)
Bester Trade:
40.30 USD
Schlechtester Trade:
-30.60 USD
Bruttoprofit:
635.14 USD (11 373 pips)
Bruttoverlust:
-518.53 USD (13 015 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (41.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
52.37 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
98.93%
Max deposit load:
102.03%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
1.56
Long-Positionen:
65 (43.05%)
Short-Positionen:
86 (56.95%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
0.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.51 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-74.72 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-74.72 USD (10)
Wachstum pro Monat :
4.40%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
45.45 USD
Maximaler:
74.72 USD (5.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.52% (74.72 USD)
Kapital:
34.24% (447.13 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDrfd 151
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDrfd 117
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDrfd -1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +40.30 USD
Schlechtester Trade: -31 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +41.27 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -74.72 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 21:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 13:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 06:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 14:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 15:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 15:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 13:24
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 13:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 21:16
No swaps are charged on the signal account
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
ASap
30 USD pro Monat
10%
0
0
USD
1.3K
USD
8
0%
151
54%
99%
1.22
0.77
USD
34%
1:40
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.