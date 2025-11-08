- 자본
- 축소
트레이드:
158
이익 거래:
87 (55.06%)
손실 거래:
71 (44.94%)
최고의 거래:
40.30 USD
최악의 거래:
-30.60 USD
총 수익:
670.46 USD (12 783 pips)
총 손실:
-532.22 USD (13 365 pips)
연속 최대 이익:
7 (41.27 USD)
연속 최대 이익:
52.37 USD (5)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
98.93%
최대 입금량:
102.03%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
1.85
롱(주식매수):
66 (41.77%)
숏(주식차입매도):
92 (58.23%)
수익 요인:
1.26
기대수익:
0.87 USD
평균 이익:
7.71 USD
평균 손실:
-7.50 USD
연속 최대 손실:
10 (-74.72 USD)
연속 최대 손실:
-74.72 USD (10)
월별 성장률:
1.74%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
45.45 USD
최대한의:
74.72 USD (5.52%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.52% (74.72 USD)
자본금별:
34.24% (447.13 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|158
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDrfd
|138
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDrfd
|-582
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +40.30 USD
최악의 거래: -31 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +41.27 USD
연속 최대 손실: -74.72 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
11%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
10
0%
158
55%
99%
1.25
0.87
USD
USD
34%
1:40