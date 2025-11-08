- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
14 (50.00%)
Loss Trade:
14 (50.00%)
Best Trade:
40.30 USD
Worst Trade:
-30.60 USD
Profitto lordo:
127.09 USD (2 646 pips)
Perdita lorda:
-159.52 USD (2 515 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (33.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40.30 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
53.78%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.70
Long Trade:
20 (71.43%)
Short Trade:
8 (28.57%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-1.16 USD
Profitto medio:
9.08 USD
Perdita media:
-11.39 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-39.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46.30 USD (2)
Crescita mensile:
-2.68%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
41.98 USD
Massimale:
46.30 USD (3.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.29% (38.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDrfd
|-32
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDrfd
|131
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.30 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +33.48 USD
Massima perdita consecutiva: -39.00 USD
