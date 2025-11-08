- Crescimento
Negociações:
151
Negociações com lucro:
82 (54.30%)
Negociações com perda:
69 (45.70%)
Melhor negociação:
40.30 USD
Pior negociação:
-30.60 USD
Lucro bruto:
635.14 USD (11 373 pips)
Perda bruta:
-518.53 USD (13 015 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (41.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
52.37 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
98.93%
Depósito máximo carregado:
102.03%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
1.56
Negociações longas:
65 (43.05%)
Negociações curtas:
86 (56.95%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
0.77 USD
Lucro médio:
7.75 USD
Perda média:
-7.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-74.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-74.72 USD (10)
Crescimento mensal:
4.40%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
45.45 USD
Máximo:
74.72 USD (5.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.52% (74.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
34.24% (447.13 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|151
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDrfd
|117
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDrfd
|-1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
