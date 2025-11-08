SinaisSeções
Aleksei Saprykin

ASap

Aleksei Saprykin
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 10%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
151
Negociações com lucro:
82 (54.30%)
Negociações com perda:
69 (45.70%)
Melhor negociação:
40.30 USD
Pior negociação:
-30.60 USD
Lucro bruto:
635.14 USD (11 373 pips)
Perda bruta:
-518.53 USD (13 015 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (41.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
52.37 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
98.93%
Depósito máximo carregado:
102.03%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
1.56
Negociações longas:
65 (43.05%)
Negociações curtas:
86 (56.95%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
0.77 USD
Lucro médio:
7.75 USD
Perda média:
-7.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-74.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-74.72 USD (10)
Crescimento mensal:
4.40%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
45.45 USD
Máximo:
74.72 USD (5.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.52% (74.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
34.24% (447.13 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDrfd 151
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDrfd 117
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDrfd -1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +40.30 USD
Pior negociação: -31 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +41.27 USD
Máxima perda consecutiva: -74.72 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.29 21:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 13:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 06:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 14:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 15:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 15:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 13:24
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 13:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 21:16
No swaps are charged on the signal account
