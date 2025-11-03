SinyallerBölümler
Gold short term 3G

Hua Jun Liu
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
WeTrade-Live2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
4.04 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
4.65 USD (464 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
2 (4.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.65 USD (2)
Sharpe oranı:
1.38
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
1 (50.00%)
Satış işlemleri:
1 (50.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
2.33 USD
Ortalama kâr:
2.33 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
46.50%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.04 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +4.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "WeTrade-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.03 19:12
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.03 19:12
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.03 19:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 19:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
