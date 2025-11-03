- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
102
Прибыльных трейдов:
76 (74.50%)
Убыточных трейдов:
26 (25.49%)
Лучший трейд:
49.46 USD
Худший трейд:
-88.44 USD
Общая прибыль:
380.16 USD (36 642 pips)
Общий убыток:
-245.03 USD (24 505 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (25.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
50.04 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
24.64%
Макс. загрузка депозита:
111.55%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.02
Длинных трейдов:
65 (63.73%)
Коротких трейдов:
37 (36.27%)
Профит фактор:
1.55
Мат. ожидание:
1.32 USD
Средняя прибыль:
5.00 USD
Средний убыток:
-9.42 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-61.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-88.44 USD (1)
Прирост в месяц:
-61.45%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
132.26 USD (54.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
88.41% (106.47 USD)
По эквити:
69.64% (16.81 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|135
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|12K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +49.46 USD
Худший трейд: -88 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +25.02 USD
Макс. убыток в серии: -61.86 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WeTrade-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
The maximum drop of 69% was caused by trading at $10 at the time.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
21%
0
0
USD
USD
22
USD
USD
10
0%
102
74%
25%
1.55
1.32
USD
USD
88%
1:500