Hua Jun Liu

Swing Trading Strategy ZJ

Hua Jun Liu
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 21%
WeTrade-Live2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
102
Прибыльных трейдов:
76 (74.50%)
Убыточных трейдов:
26 (25.49%)
Лучший трейд:
49.46 USD
Худший трейд:
-88.44 USD
Общая прибыль:
380.16 USD (36 642 pips)
Общий убыток:
-245.03 USD (24 505 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (25.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
50.04 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
24.64%
Макс. загрузка депозита:
111.55%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.02
Длинных трейдов:
65 (63.73%)
Коротких трейдов:
37 (36.27%)
Профит фактор:
1.55
Мат. ожидание:
1.32 USD
Средняя прибыль:
5.00 USD
Средний убыток:
-9.42 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-61.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-88.44 USD (1)
Прирост в месяц:
-61.45%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
132.26 USD (54.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
88.41% (106.47 USD)
По эквити:
69.64% (16.81 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 135
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 12K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +49.46 USD
Худший трейд: -88 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +25.02 USD
Макс. убыток в серии: -61.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WeTrade-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

The maximum drop of 69% was caused by trading at $10 at the time.
Нет отзывов
2026.01.08 15:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 16:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 16:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.30 03:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 02:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 16:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 15:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 13:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.06 02:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 16:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 16:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 20:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 19:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.24 15:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 09:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
