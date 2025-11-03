SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Swing Trading Strategy ZJ
Hua Jun Liu

Swing Trading Strategy ZJ

Hua Jun Liu
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 21%
WeTrade-Live2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
102
Negociações com lucro:
76 (74.50%)
Negociações com perda:
26 (25.49%)
Melhor negociação:
49.46 USD
Pior negociação:
-88.44 USD
Lucro bruto:
380.16 USD (36 642 pips)
Perda bruta:
-245.03 USD (24 505 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (25.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
50.04 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
24.64%
Depósito máximo carregado:
111.55%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
40
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
1.02
Negociações longas:
65 (63.73%)
Negociações curtas:
37 (36.27%)
Fator de lucro:
1.55
Valor esperado:
1.32 USD
Lucro médio:
5.00 USD
Perda média:
-9.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-61.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-88.44 USD (1)
Crescimento mensal:
-61.45%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
132.26 USD (54.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
88.41% (106.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
69.64% (16.81 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 135
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 12K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +49.46 USD
Pior negociação: -88 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +25.02 USD
Máxima perda consecutiva: -61.86 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "WeTrade-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

The maximum drop of 69% was caused by trading at $10 at the time.
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.