Negociações:
102
Negociações com lucro:
76 (74.50%)
Negociações com perda:
26 (25.49%)
Melhor negociação:
49.46 USD
Pior negociação:
-88.44 USD
Lucro bruto:
380.16 USD (36 642 pips)
Perda bruta:
-245.03 USD (24 505 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (25.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
50.04 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
24.64%
Depósito máximo carregado:
111.55%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
40
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
1.02
Negociações longas:
65 (63.73%)
Negociações curtas:
37 (36.27%)
Fator de lucro:
1.55
Valor esperado:
1.32 USD
Lucro médio:
5.00 USD
Perda média:
-9.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-61.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-88.44 USD (1)
Crescimento mensal:
-61.45%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
132.26 USD (54.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
88.41% (106.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
69.64% (16.81 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|135
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|12K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +49.46 USD
Pior negociação: -88 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +25.02 USD
Máxima perda consecutiva: -61.86 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "WeTrade-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
The maximum drop of 69% was caused by trading at $10 at the time.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
21%
0
0
USD
USD
22
USD
USD
10
0%
102
74%
25%
1.55
1.32
USD
USD
88%
1:500