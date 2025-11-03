- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
102
利益トレード:
76 (74.50%)
損失トレード:
26 (25.49%)
ベストトレード:
49.46 USD
最悪のトレード:
-88.44 USD
総利益:
380.16 USD (36 642 pips)
総損失:
-245.03 USD (24 505 pips)
最大連続の勝ち:
9 (25.02 USD)
最大連続利益:
50.04 USD (2)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
24.64%
最大入金額:
111.55%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
40
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
1.02
長いトレード:
65 (63.73%)
短いトレード:
37 (36.27%)
プロフィットファクター:
1.55
期待されたペイオフ:
1.32 USD
平均利益:
5.00 USD
平均損失:
-9.42 USD
最大連続の負け:
2 (-61.86 USD)
最大連続損失:
-88.44 USD (1)
月間成長:
-61.45%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
132.26 USD (54.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
88.41% (106.47 USD)
エクイティによる:
69.64% (16.81 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|135
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|12K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"WeTrade-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
The maximum drop of 69% was caused by trading at $10 at the time.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
21%
0
0
USD
USD
22
USD
USD
10
0%
102
74%
25%
1.55
1.32
USD
USD
88%
1:500