Total de Trades:
102
Transacciones Rentables:
76 (74.50%)
Transacciones Irrentables:
26 (25.49%)
Mejor transacción:
49.46 USD
Peor transacción:
-88.44 USD
Beneficio Bruto:
380.16 USD (36 642 pips)
Pérdidas Brutas:
-245.03 USD (24 505 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (25.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
50.04 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
24.64%
Carga máxima del depósito:
111.55%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
40
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
1.02
Transacciones Largas:
65 (63.73%)
Transacciones Cortas:
37 (36.27%)
Factor de Beneficio:
1.55
Beneficio Esperado:
1.32 USD
Beneficio medio:
5.00 USD
Pérdidas medias:
-9.42 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-61.86 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-88.44 USD (1)
Crecimiento al mes:
-61.45%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
132.26 USD (54.82%)
Reducción relativa:
De balance:
88.41% (106.47 USD)
De fondos:
69.64% (16.81 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|135
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|12K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "WeTrade-Live2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
The maximum drop of 69% was caused by trading at $10 at the time.
