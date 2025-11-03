SeñalesSecciones
Hua Jun Liu

Swing Trading Strategy ZJ

Hua Jun Liu
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 21%
WeTrade-Live2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
102
Transacciones Rentables:
76 (74.50%)
Transacciones Irrentables:
26 (25.49%)
Mejor transacción:
49.46 USD
Peor transacción:
-88.44 USD
Beneficio Bruto:
380.16 USD (36 642 pips)
Pérdidas Brutas:
-245.03 USD (24 505 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (25.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
50.04 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
24.64%
Carga máxima del depósito:
111.55%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
40
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
1.02
Transacciones Largas:
65 (63.73%)
Transacciones Cortas:
37 (36.27%)
Factor de Beneficio:
1.55
Beneficio Esperado:
1.32 USD
Beneficio medio:
5.00 USD
Pérdidas medias:
-9.42 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-61.86 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-88.44 USD (1)
Crecimiento al mes:
-61.45%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
132.26 USD (54.82%)
Reducción relativa:
De balance:
88.41% (106.47 USD)
De fondos:
69.64% (16.81 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 135
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 12K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +49.46 USD
Peor transacción: -88 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +25.02 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -61.86 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "WeTrade-Live2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

The maximum drop of 69% was caused by trading at $10 at the time.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Swing Trading Strategy ZJ
30 USD al mes
21%
0
0
USD
22
USD
10
0%
102
74%
25%
1.55
1.32
USD
88%
1:500
Copiar

