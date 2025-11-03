SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Swing Trading Strategy ZJ
Hua Jun Liu

Swing Trading Strategy ZJ

Hua Jun Liu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 21%
WeTrade-Live2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
102
Gewinntrades:
76 (74.50%)
Verlusttrades:
26 (25.49%)
Bester Trade:
49.46 USD
Schlechtester Trade:
-88.44 USD
Bruttoprofit:
380.16 USD (36 642 pips)
Bruttoverlust:
-245.03 USD (24 505 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (25.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
50.04 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
24.64%
Max deposit load:
111.55%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
40
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
1.02
Long-Positionen:
65 (63.73%)
Short-Positionen:
37 (36.27%)
Profit-Faktor:
1.55
Mathematische Gewinnerwartung:
1.32 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.42 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-61.86 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-88.44 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-61.45%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
132.26 USD (54.82%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
88.41% (106.47 USD)
Kapital:
69.64% (16.81 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 135
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 12K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +49.46 USD
Schlechtester Trade: -88 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +25.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -61.86 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "WeTrade-Live2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

The maximum drop of 69% was caused by trading at $10 at the time.
Keine Bewertungen
2026.01.08 15:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 16:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 16:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.30 03:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 02:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 16:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 15:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 13:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.06 02:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 16:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 16:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 20:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 19:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.24 15:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 09:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
