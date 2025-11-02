- Büyüme
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
5 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (16.67%)
En iyi işlem:
16.95 EUR
En kötü işlem:
-9.05 EUR
Brüt kâr:
56.58 EUR (3 953 pips)
Brüt zarar:
-9.11 EUR (2 082 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (56.58 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
56.58 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.91
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
5.25
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
6 (100.00%)
Kâr faktörü:
6.21
Beklenen getiri:
7.91 EUR
Ortalama kâr:
11.32 EUR
Ortalama zarar:
-9.11 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-9.05 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-9.05 EUR (1)
Aylık büyüme:
4.71%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 EUR
Maksimum:
9.05 EUR (0.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|.US500Cash
|3
|.US30Cash
|2
|.USTECHCash
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|.US500Cash
|45
|.US30Cash
|-6
|.USTECHCash
|15
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|.US500Cash
|1K
|.US30Cash
|-1.3K
|.USTECHCash
|2.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.95 EUR
En kötü işlem: -9 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +56.58 EUR
Maksimum ardışık zarar: -9.05 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
