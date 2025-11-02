SinyallerBölümler
Adrian Nieves De La Cruz

ECN_Risky

Adrian Nieves De La Cruz
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
5 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (16.67%)
En iyi işlem:
16.95 EUR
En kötü işlem:
-9.05 EUR
Brüt kâr:
56.58 EUR (3 953 pips)
Brüt zarar:
-9.11 EUR (2 082 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (56.58 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
56.58 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.91
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
5.25
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
6 (100.00%)
Kâr faktörü:
6.21
Beklenen getiri:
7.91 EUR
Ortalama kâr:
11.32 EUR
Ortalama zarar:
-9.11 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-9.05 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-9.05 EUR (1)
Aylık büyüme:
4.71%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 EUR
Maksimum:
9.05 EUR (0.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
.US500Cash 3
.US30Cash 2
.USTECHCash 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
.US500Cash 45
.US30Cash -6
.USTECHCash 15
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
.US500Cash 1K
.US30Cash -1.3K
.USTECHCash 2.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.95 EUR
En kötü işlem: -9 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +56.58 EUR
Maksimum ardışık zarar: -9.05 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.02 00:59
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.02 00:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.02 00:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
