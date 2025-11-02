- 자본
- 축소
트레이드:
381
이익 거래:
232 (60.89%)
손실 거래:
149 (39.11%)
최고의 거래:
72.21 EUR
최악의 거래:
-35.29 EUR
총 수익:
1 596.85 EUR (157 431 pips)
총 손실:
-978.68 EUR (101 230 pips)
연속 최대 이익:
28 (271.70 EUR)
연속 최대 이익:
271.70 EUR (28)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
26.86%
최대 입금량:
19.82%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
1.94
롱(주식매수):
228 (59.84%)
숏(주식차입매도):
153 (40.16%)
수익 요인:
1.63
기대수익:
1.62 EUR
평균 이익:
6.88 EUR
평균 손실:
-6.57 EUR
연속 최대 손실:
6 (-45.68 EUR)
연속 최대 손실:
-112.55 EUR (5)
월별 성장률:
31.05%
Algo 트레이딩:
86%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.06 EUR
최대한의:
318.50 EUR (21.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.64% (316.70 EUR)
자본금별:
8.81% (77.05 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|137
|USDJPY
|74
|.USTECHCash
|41
|.US500Cash
|38
|.DE40Cash
|38
|.US30Cash
|26
|EURAUD
|11
|GBPAUD
|8
|AUDCAD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|543
|USDJPY
|-1
|.USTECHCash
|124
|.US500Cash
|132
|.DE40Cash
|-14
|.US30Cash
|-95
|EURAUD
|5
|GBPAUD
|3
|AUDCAD
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|58K
|USDJPY
|471
|.USTECHCash
|12K
|.US500Cash
|2.7K
|.DE40Cash
|-2.3K
|.US30Cash
|-16K
|EURAUD
|371
|GBPAUD
|271
|AUDCAD
|256
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +72.21 EUR
최악의 거래: -35 EUR
연속 최대 이익: 28
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +271.70 EUR
연속 최대 손실: -45.68 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 4
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 6
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.17 × 6
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.27 × 15
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.28 × 69
|
Exness-MT5Real7
|1.44 × 9
|
ICMarketsSC-MT5
|1.48 × 208
|
FXCC1-Trade
|2.67 × 3
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.95 × 124
|
Exness-MT5Real10
|4.47 × 15
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.83 × 12
|
FusionMarkets-Live
|5.00 × 1
|
FxPro-MT5
|5.00 × 1
|
BabilFinancial-LIVE
|5.50 × 2
|
StriforLLC-Live
|6.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|6.00 × 2
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
74%
0
0
USD
USD
982
EUR
EUR
10
86%
381
60%
27%
1.63
1.62
EUR
EUR
30%
1:500