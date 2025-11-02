СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / ECN_Risky
Adrian Nieves De La Cruz

ECN_Risky

Adrian Nieves De La Cruz
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 77%
RoboForex-ECN
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
376
Прибыльных трейдов:
232 (61.70%)
Убыточных трейдов:
144 (38.30%)
Лучший трейд:
72.21 EUR
Худший трейд:
-35.29 EUR
Общая прибыль:
1 596.85 EUR (157 431 pips)
Общий убыток:
-958.53 EUR (97 618 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (271.70 EUR)
Макс. прибыль в серии:
271.70 EUR (28)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
34.79%
Макс. загрузка депозита:
19.82%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
71
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.00
Длинных трейдов:
223 (59.31%)
Коротких трейдов:
153 (40.69%)
Профит фактор:
1.67
Мат. ожидание:
1.70 EUR
Средняя прибыль:
6.88 EUR
Средний убыток:
-6.66 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-45.68 EUR)
Макс. убыток в серии:
-112.55 EUR (5)
Прирост в месяц:
22.56%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 EUR
Максимальная:
318.50 EUR (21.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.64% (316.70 EUR)
По эквити:
8.81% (77.05 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 137
USDJPY 73
.US500Cash 38
.DE40Cash 38
.USTECHCash 37
.US30Cash 26
EURAUD 11
GBPAUD 8
AUDCAD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 543
USDJPY 0
.US500Cash 132
.DE40Cash -14
.USTECHCash 147
.US30Cash -95
EURAUD 5
GBPAUD 3
AUDCAD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 58K
USDJPY 475
.US500Cash 2.7K
.DE40Cash -2.3K
.USTECHCash 15K
.US30Cash -16K
EURAUD 371
GBPAUD 271
AUDCAD 256
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +72.21 EUR
Худший трейд: -35 EUR
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +271.70 EUR
Макс. убыток в серии: -45.68 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 4
Bybit-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 6
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
VTindex-MT5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.17 × 6
RoboMarketsDE-ECN
0.27 × 15
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
STARTRADERFinancial-Live
1.00 × 2
Exness-MT5Real28
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.28 × 69
Exness-MT5Real7
1.44 × 9
ICMarketsSC-MT5
1.48 × 208
FXCC1-Trade
2.67 × 3
ForexClub-MT5 Real Server
3.95 × 124
Exness-MT5Real10
4.47 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
4.83 × 12
FusionMarkets-Live
5.00 × 1
FxPro-MT5
5.00 × 1
BabilFinancial-LIVE
5.50 × 2
StriforLLC-Live
6.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
6.00 × 2
еще 26...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 18:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 10:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 08:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 09:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 11:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 00:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.03 10:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 00:59
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.02 00:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.02 00:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика