404

Infelizmente o sinal ECN_Risky está desativado ou indisponível

O provedor desativou este sinal. No entanto, uma grande base de dados de outros sinais ativos e provedores permanecem à sua disposição. Selecione o mais adequado, conecte-se a ele e deixe o seu terminal copiar as operações de negócios automaticamente.

Você pode conferir outros sinais de Adrian Nieves De La Cruz:

ECN_TGR
Crescimento
38%
Assinantes
0
Semanas
8
Negociações
170
Vitória
65%
Fator de lucro
1.58
Max Rebaixamento
19%
ICTrading_Moderated
Crescimento
75%
Assinantes
0
Semanas
50
Negociações
1625
Vitória
72%
Fator de lucro
1.23
Max Rebaixamento
52%
ECN_GBO
Crescimento
5%
Assinantes
0
Semanas
7
Negociações
145
Vitória
71%
Fator de lucro
1.11
Max Rebaixamento
25%
AXI_Select
Crescimento
-1%
Assinantes
0
Semanas
17
Negociações
242
Vitória
67%
Fator de lucro
0.88
Max Rebaixamento
10%
AXI_Select_2
Crescimento
-8%
Assinantes
0
Semanas
6
Negociações
123
Vitória
37%
Fator de lucro
0.79
Max Rebaixamento
23%
ICTrading_Orb
Crescimento
-19%
Assinantes
0
Semanas
13
Negociações
469
Vitória
50%
Fator de lucro
0.90
Max Rebaixamento
33%
PRO_Obsidian_H1
Crescimento
21%
Assinantes
0
Semanas
9
Negociações
492
Vitória
74%
Fator de lucro
1.89
Max Rebaixamento
19%
PRO_Obsidian_H1_C
Crescimento
35%
Assinantes
0
Semanas
9
Negociações
492
Vitória
74%
Fator de lucro
1.94
Max Rebaixamento
37%
PRO_Vacation
Crescimento
3%
Assinantes
0
Semanas
7
Negociações
581
Vitória
63%
Fator de lucro
0.99
Max Rebaixamento
25%

Scalp IC Markets MT5
Crescimento
630%
Assinantes
6
Semanas
211
Negociações
2021
Vitória
74%
Fator de lucro
1.71
Max Rebaixamento
33%
THPX3
Crescimento
3 269%
Assinantes
2
Semanas
38
Negociações
2473
Vitória
59%
Fator de lucro
1.50
Max Rebaixamento
36%
MagicGW audcad L
Crescimento
1 773%
Assinantes
120
Semanas
54
Negociações
1655
Vitória
79%
Fator de lucro
5.98
Max Rebaixamento
33%
NoPain MT5
Crescimento
1 647%
Assinantes
73
Semanas
216
Negociações
5540
Vitória
63%
Fator de lucro
1.68
Max Rebaixamento
21%
OnlyUJ
Crescimento
324%
Assinantes
15
Semanas
75
Negociações
459
Vitória
49%
Fator de lucro
1.46
Max Rebaixamento
17%
Daily Gold Sniper
Crescimento
760%
Assinantes
35
Semanas
49
Negociações
151
Vitória
96%
Fator de lucro
2.35
Max Rebaixamento
34%
BreakThrustPro V2
Crescimento
237%
Assinantes
8
Semanas
63
Negociações
563
Vitória
58%
Fator de lucro
1.47
Max Rebaixamento
22%
Golden Nuggets
Crescimento
1 005%
Assinantes
76
Semanas
32
Negociações
743
Vitória
79%
Fator de lucro
3.76
Max Rebaixamento
21%
SwissBot Gold Guardian
Crescimento
1 655%
Assinantes
4
Semanas
161
Negociações
638
Vitória
78%
Fator de lucro
3.13
Max Rebaixamento
38%
Deux ex machina
Crescimento
5 243%
Assinantes
3
Semanas
241
Negociações
1477
Vitória
75%
Fator de lucro
1.86
Max Rebaixamento
26%

O assinante aceita todos os riscos de execução quando assina um sinal. Histórico das estatísticas não garantem qualquer rentabilidade no futuro.