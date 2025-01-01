Lamentamos, pero la señal ECN_Risky ha sido desactivada y no está disponible. El autor ha dejado de transmitir la Señal. Pero tiene a su disposición una enorme base de datos de otras Señales operativos y muchos otros proveedores. Seleccione lo que más le conviene, conéctese, y que su terminal copie las Señales automáticamente. Seleccione una señal nueva

Puede echar un vistazo a otras señales de Adrian Nieves De La Cruz: 30 ECN_TGR Incremento 38% Suscriptores 0 Semanas 8 Trades 170 Rentables 65% Facto de Beneficio 1.58 Reducción máxima 19% 30 ICTrading_Moderated Incremento 75% Suscriptores 0 Semanas 50 Trades 1625 Rentables 72% Facto de Beneficio 1.23 Reducción máxima 52% 30 ECN_GBO Incremento 5% Suscriptores 0 Semanas 7 Trades 145 Rentables 71% Facto de Beneficio 1.11 Reducción máxima 25% 30 AXI_Select Incremento -1% Suscriptores 0 Semanas 17 Trades 242 Rentables 67% Facto de Beneficio 0.88 Reducción máxima 10% 30 AXI_Select_2 Incremento -8% Suscriptores 0 Semanas 6 Trades 123 Rentables 37% Facto de Beneficio 0.79 Reducción máxima 23% 30 ICTrading_Orb Incremento -19% Suscriptores 0 Semanas 13 Trades 469 Rentables 50% Facto de Beneficio 0.90 Reducción máxima 33% 30 PRO_Obsidian_H1 Incremento 21% Suscriptores 0 Semanas 9 Trades 492 Rentables 74% Facto de Beneficio 1.89 Reducción máxima 19% 30 PRO_Obsidian_H1_C Incremento 35% Suscriptores 0 Semanas 9 Trades 492 Rentables 74% Facto de Beneficio 1.94 Reducción máxima 37% 30 PRO_Vacation Incremento 3% Suscriptores 0 Semanas 7 Trades 581 Rentables 63% Facto de Beneficio 0.99 Reducción máxima 25%

¿No ha encontrado nada que le conviene?

Seleccione y suscríbase

a uno de 2293 Señales disponibles

para MetaTrader 5

A la hora de suscribirse a las señales el suscriptor asume todos los riesgos de su ejecución. La estadística histórica no garantiza los beneficios en el futuro.