404

Lamentamos, pero la señal ECN_Risky ha sido desactivada y no está disponible.

El autor ha dejado de transmitir la Señal. Pero tiene a su disposición una enorme base de datos de otras Señales operativos y muchos otros proveedores. Seleccione lo que más le conviene, conéctese, y que su terminal copie las Señales automáticamente.

Seleccione una señal nueva

Puede echar un vistazo a otras señales de Adrian Nieves De La Cruz:

ECN_TGR
Incremento
38%
Suscriptores
0
Semanas
8
Trades
170
Rentables
65%
Facto de Beneficio
1.58
Reducción máxima
19%
ICTrading_Moderated
Incremento
75%
Suscriptores
0
Semanas
50
Trades
1625
Rentables
72%
Facto de Beneficio
1.23
Reducción máxima
52%
ECN_GBO
Incremento
5%
Suscriptores
0
Semanas
7
Trades
145
Rentables
71%
Facto de Beneficio
1.11
Reducción máxima
25%
AXI_Select
Incremento
-1%
Suscriptores
0
Semanas
17
Trades
242
Rentables
67%
Facto de Beneficio
0.88
Reducción máxima
10%
AXI_Select_2
Incremento
-8%
Suscriptores
0
Semanas
6
Trades
123
Rentables
37%
Facto de Beneficio
0.79
Reducción máxima
23%
ICTrading_Orb
Incremento
-19%
Suscriptores
0
Semanas
13
Trades
469
Rentables
50%
Facto de Beneficio
0.90
Reducción máxima
33%
PRO_Obsidian_H1
Incremento
21%
Suscriptores
0
Semanas
9
Trades
492
Rentables
74%
Facto de Beneficio
1.89
Reducción máxima
19%
PRO_Obsidian_H1_C
Incremento
35%
Suscriptores
0
Semanas
9
Trades
492
Rentables
74%
Facto de Beneficio
1.94
Reducción máxima
37%
PRO_Vacation
Incremento
3%
Suscriptores
0
Semanas
7
Trades
581
Rentables
63%
Facto de Beneficio
0.99
Reducción máxima
25%

O seleccionar de otras Señales para MetaTrader 5:

Golden Nuggets
Incremento
1 005%
Suscriptores
76
Semanas
32
Trades
743
Rentables
79%
Facto de Beneficio
3.76
Reducción máxima
21%
MagicGW audcad L
Incremento
1 773%
Suscriptores
120
Semanas
54
Trades
1655
Rentables
79%
Facto de Beneficio
5.98
Reducción máxima
33%
Deux ex machina
Incremento
5 243%
Suscriptores
4
Semanas
241
Trades
1477
Rentables
75%
Facto de Beneficio
1.86
Reducción máxima
26%
THPX3
Incremento
3 269%
Suscriptores
2
Semanas
38
Trades
2473
Rentables
59%
Facto de Beneficio
1.50
Reducción máxima
36%
Daily Gold Sniper
Incremento
760%
Suscriptores
37
Semanas
49
Trades
151
Rentables
96%
Facto de Beneficio
2.35
Reducción máxima
34%
OnlyUJ
Incremento
324%
Suscriptores
16
Semanas
75
Trades
459
Rentables
49%
Facto de Beneficio
1.46
Reducción máxima
17%
Scalp IC Markets MT5
Incremento
630%
Suscriptores
6
Semanas
211
Trades
2021
Rentables
74%
Facto de Beneficio
1.71
Reducción máxima
33%
SwissBot Gold Guardian
Incremento
1 655%
Suscriptores
5
Semanas
161
Trades
638
Rentables
78%
Facto de Beneficio
3.13
Reducción máxima
38%
BreakThrustPro V2
Incremento
237%
Suscriptores
8
Semanas
63
Trades
563
Rentables
58%
Facto de Beneficio
1.47
Reducción máxima
22%
NoPain MT5
Incremento
1 647%
Suscriptores
74
Semanas
216
Trades
5540
Rentables
63%
Facto de Beneficio
1.68
Reducción máxima
21%

A la hora de suscribirse a las señales el suscriptor asume todos los riesgos de su ejecución. La estadística histórica no garantiza los beneficios en el futuro.