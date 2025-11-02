- Crescita
Trade:
6
Profit Trade:
5 (83.33%)
Loss Trade:
1 (16.67%)
Best Trade:
16.95 EUR
Worst Trade:
-9.05 EUR
Profitto lordo:
56.58 EUR (3 953 pips)
Perdita lorda:
-9.11 EUR (2 082 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (56.58 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
56.58 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.91
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
5.25
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
6 (100.00%)
Fattore di profitto:
6.21
Profitto previsto:
7.91 EUR
Profitto medio:
11.32 EUR
Perdita media:
-9.11 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-9.05 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-9.05 EUR (1)
Crescita mensile:
4.71%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 EUR
Massimale:
9.05 EUR (0.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|.US500Cash
|3
|.US30Cash
|2
|.USTECHCash
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|.US500Cash
|45
|.US30Cash
|-6
|.USTECHCash
|15
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|.US500Cash
|1K
|.US30Cash
|-1.3K
|.USTECHCash
|2.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.95 EUR
Worst Trade: -9 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +56.58 EUR
Massima perdita consecutiva: -9.05 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
