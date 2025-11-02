信号部分
信号 / MetaTrader 5 / ECN_Risky
Adrian Nieves De La Cruz

ECN_Risky

Adrian Nieves De La Cruz
0条评论
可靠性
8
0 / 0 USD
增长自 2025 77%
RoboForex-ECN
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
376
盈利交易:
232 (61.70%)
亏损交易:
144 (38.30%)
最好交易:
72.21 EUR
最差交易:
-35.29 EUR
毛利:
1 596.85 EUR (157 431 pips)
毛利亏损:
-958.53 EUR (97 618 pips)
最大连续赢利:
28 (271.70 EUR)
最大连续盈利:
271.70 EUR (28)
夏普比率:
0.18
交易活动:
34.79%
最大入金加载:
19.82%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
71
平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.00
长期交易:
223 (59.31%)
短期交易:
153 (40.69%)
利润因子:
1.67
预期回报:
1.70 EUR
平均利润:
6.88 EUR
平均损失:
-6.66 EUR
最大连续失误:
6 (-45.68 EUR)
最大连续亏损:
-112.55 EUR (5)
每月增长:
22.56%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
0.06 EUR
最大值:
318.50 EUR (21.64%)
相对跌幅:
结余:
29.64% (316.70 EUR)
净值:
8.81% (77.05 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 137
USDJPY 73
.US500Cash 38
.DE40Cash 38
.USTECHCash 37
.US30Cash 26
EURAUD 11
GBPAUD 8
AUDCAD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 543
USDJPY 0
.US500Cash 132
.DE40Cash -14
.USTECHCash 147
.US30Cash -95
EURAUD 5
GBPAUD 3
AUDCAD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 58K
USDJPY 475
.US500Cash 2.7K
.DE40Cash -2.3K
.USTECHCash 15K
.US30Cash -16K
EURAUD 371
GBPAUD 271
AUDCAD 256
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +72.21 EUR
最差交易: -35 EUR
最大连续赢利: 28
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +271.70 EUR
最大连续亏损: -45.68 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 4
Bybit-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 6
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
VTindex-MT5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.17 × 6
RoboMarketsDE-ECN
0.27 × 15
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
STARTRADERFinancial-Live
1.00 × 2
Exness-MT5Real28
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.28 × 69
Exness-MT5Real7
1.44 × 9
ICMarketsSC-MT5
1.48 × 208
FXCC1-Trade
2.67 × 3
ForexClub-MT5 Real Server
3.95 × 124
Exness-MT5Real10
4.47 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
4.83 × 12
FusionMarkets-Live
5.00 × 1
FxPro-MT5
5.00 × 1
BabilFinancial-LIVE
5.50 × 2
StriforLLC-Live
6.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
6.00 × 2
26 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 18:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 10:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 08:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 09:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 11:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 00:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.03 10:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 00:59
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.02 00:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.02 00:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册