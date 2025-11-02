- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
376
盈利交易:
232 (61.70%)
亏损交易:
144 (38.30%)
最好交易:
72.21 EUR
最差交易:
-35.29 EUR
毛利:
1 596.85 EUR (157 431 pips)
毛利亏损:
-958.53 EUR (97 618 pips)
最大连续赢利:
28 (271.70 EUR)
最大连续盈利:
271.70 EUR (28)
夏普比率:
0.18
交易活动:
34.79%
最大入金加载:
19.82%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
71
平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.00
长期交易:
223 (59.31%)
短期交易:
153 (40.69%)
利润因子:
1.67
预期回报:
1.70 EUR
平均利润:
6.88 EUR
平均损失:
-6.66 EUR
最大连续失误:
6 (-45.68 EUR)
最大连续亏损:
-112.55 EUR (5)
每月增长:
22.56%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
0.06 EUR
最大值:
318.50 EUR (21.64%)
相对跌幅:
结余:
29.64% (316.70 EUR)
净值:
8.81% (77.05 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|137
|USDJPY
|73
|.US500Cash
|38
|.DE40Cash
|38
|.USTECHCash
|37
|.US30Cash
|26
|EURAUD
|11
|GBPAUD
|8
|AUDCAD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|543
|USDJPY
|0
|.US500Cash
|132
|.DE40Cash
|-14
|.USTECHCash
|147
|.US30Cash
|-95
|EURAUD
|5
|GBPAUD
|3
|AUDCAD
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|58K
|USDJPY
|475
|.US500Cash
|2.7K
|.DE40Cash
|-2.3K
|.USTECHCash
|15K
|.US30Cash
|-16K
|EURAUD
|371
|GBPAUD
|271
|AUDCAD
|256
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +72.21 EUR
最差交易: -35 EUR
最大连续赢利: 28
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +271.70 EUR
最大连续亏损: -45.68 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 4
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 6
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.17 × 6
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.27 × 15
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.28 × 69
|
Exness-MT5Real7
|1.44 × 9
|
ICMarketsSC-MT5
|1.48 × 208
|
FXCC1-Trade
|2.67 × 3
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.95 × 124
|
Exness-MT5Real10
|4.47 × 15
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.83 × 12
|
FusionMarkets-Live
|5.00 × 1
|
FxPro-MT5
|5.00 × 1
|
BabilFinancial-LIVE
|5.50 × 2
|
StriforLLC-Live
|6.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|6.00 × 2
