İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
5 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (28.57%)
En iyi işlem:
2.62 USD
En kötü işlem:
-0.47 USD
Brüt kâr:
6.86 USD (765 pips)
Brüt zarar:
-0.86 USD
Maksimum ardışık kazanç:
3 (2.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.70 USD (3)
Sharpe oranı:
0.78
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
12.77
Alış işlemleri:
4 (57.14%)
Satış işlemleri:
3 (42.86%)
Kâr faktörü:
7.98
Beklenen getiri:
0.86 USD
Ortalama kâr:
1.37 USD
Ortalama zarar:
-0.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.47 USD (1)
Aylık büyüme:
45.06%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.47 USD (3.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD.fl
|7
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD.fl
|6
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD.fl
|765
|
En iyi işlem: +2.62 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EsaFX-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
