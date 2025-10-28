SinyallerBölümler
Max Jimmy Pasaribu

Manual Cin Keng EsaFX

Max Jimmy Pasaribu
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
0%
EsaFX-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
5 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (28.57%)
En iyi işlem:
2.62 USD
En kötü işlem:
-0.47 USD
Brüt kâr:
6.86 USD (765 pips)
Brüt zarar:
-0.86 USD
Maksimum ardışık kazanç:
3 (2.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.70 USD (3)
Sharpe oranı:
0.78
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
12.77
Alış işlemleri:
4 (57.14%)
Satış işlemleri:
3 (42.86%)
Kâr faktörü:
7.98
Beklenen getiri:
0.86 USD
Ortalama kâr:
1.37 USD
Ortalama zarar:
-0.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.47 USD (1)
Aylık büyüme:
45.06%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.47 USD (3.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.fl 7
EURUSD.fl 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.fl 6
EURUSD.fl 6
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.fl 765
EURUSD.fl 765
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.62 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EsaFX-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.10.28 18:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.28 18:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 18:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
