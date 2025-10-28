- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
15 (78.94%)
Убыточных трейдов:
4 (21.05%)
Лучший трейд:
3.01 USD
Худший трейд:
-0.47 USD
Общая прибыль:
20.41 USD (2 304 pips)
Общий убыток:
-1.28 USD
Макс. серия выигрышей:
7 (11.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.39 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.87
Торговая активность:
63.97%
Макс. загрузка депозита:
88.03%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
40.70
Длинных трейдов:
11 (57.89%)
Коротких трейдов:
8 (42.11%)
Профит фактор:
15.95
Мат. ожидание:
1.01 USD
Средняя прибыль:
1.36 USD
Средний убыток:
-0.32 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.47 USD (1)
Прирост в месяц:
43.86%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.47 USD (3.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.08% (0.47 USD)
По эквити:
57.72% (15.51 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD.fl
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD.fl
|19
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD.fl
|2.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.01 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +11.39 USD
Макс. убыток в серии: -0.47 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EsaFX-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
