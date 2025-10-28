СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Manual Cin Keng EsaFX
Max Jimmy Pasaribu

Manual Cin Keng EsaFX

Max Jimmy Pasaribu
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 118%
EsaFX-Server
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
15 (78.94%)
Убыточных трейдов:
4 (21.05%)
Лучший трейд:
3.01 USD
Худший трейд:
-0.47 USD
Общая прибыль:
20.41 USD (2 304 pips)
Общий убыток:
-1.28 USD
Макс. серия выигрышей:
7 (11.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.39 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.87
Торговая активность:
63.97%
Макс. загрузка депозита:
88.03%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
40.70
Длинных трейдов:
11 (57.89%)
Коротких трейдов:
8 (42.11%)
Профит фактор:
15.95
Мат. ожидание:
1.01 USD
Средняя прибыль:
1.36 USD
Средний убыток:
-0.32 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.47 USD (1)
Прирост в месяц:
43.86%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.47 USD (3.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.08% (0.47 USD)
По эквити:
57.72% (15.51 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD.fl 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD.fl 19
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD.fl 2.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.01 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +11.39 USD
Макс. убыток в серии: -0.47 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EsaFX-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.19 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 19:30
Share of trading days is too low
2025.12.16 18:30
Share of trading days is too low
2025.12.15 17:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 20:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 09:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 16:36
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 15.79% of days out of the 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 15:36
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 15.79% of days out of the 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 00:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 23:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Manual Cin Keng EsaFX
30 USD в месяц
118%
0
0
USD
39
USD
11
0%
19
78%
64%
15.94
1.01
USD
58%
1:100
Копировать

