Max Jimmy Pasaribu

Manual Cin Keng EsaFX

Max Jimmy Pasaribu
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
EsaFX-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
5 (71.42%)
Loss Trade:
2 (28.57%)
Best Trade:
2.62 USD
Worst Trade:
-0.47 USD
Profitto lordo:
6.86 USD (765 pips)
Perdita lorda:
-0.86 USD
Vincite massime consecutive:
3 (2.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.70 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.78
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
12.77
Long Trade:
4 (57.14%)
Short Trade:
3 (42.86%)
Fattore di profitto:
7.98
Profitto previsto:
0.86 USD
Profitto medio:
1.37 USD
Perdita media:
-0.43 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.47 USD (1)
Crescita mensile:
45.06%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.47 USD (3.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.fl 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.fl 6
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.fl 765
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.62 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.70 USD
Massima perdita consecutiva: -0.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EsaFX-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.28 18:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.28 18:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 18:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
