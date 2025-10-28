- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
5 (71.42%)
Loss Trade:
2 (28.57%)
Best Trade:
2.62 USD
Worst Trade:
-0.47 USD
Profitto lordo:
6.86 USD (765 pips)
Perdita lorda:
-0.86 USD
Vincite massime consecutive:
3 (2.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.70 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.78
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
12.77
Long Trade:
4 (57.14%)
Short Trade:
3 (42.86%)
Fattore di profitto:
7.98
Profitto previsto:
0.86 USD
Profitto medio:
1.37 USD
Perdita media:
-0.43 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.47 USD (1)
Crescita mensile:
45.06%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.47 USD (3.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.fl
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.fl
|6
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.fl
|765
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.62 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.70 USD
Massima perdita consecutiva: -0.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EsaFX-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni