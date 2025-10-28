- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
19
利益トレード:
15 (78.94%)
損失トレード:
4 (21.05%)
ベストトレード:
3.01 USD
最悪のトレード:
-0.47 USD
総利益:
20.41 USD (2 304 pips)
総損失:
-1.28 USD
最大連続の勝ち:
7 (11.39 USD)
最大連続利益:
11.39 USD (7)
シャープレシオ:
0.87
取引アクティビティ:
65.14%
最大入金額:
88.03%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
40.70
長いトレード:
11 (57.89%)
短いトレード:
8 (42.11%)
プロフィットファクター:
15.95
期待されたペイオフ:
1.01 USD
平均利益:
1.36 USD
平均損失:
-0.32 USD
最大連続の負け:
1 (-0.47 USD)
最大連続損失:
-0.47 USD (1)
月間成長:
43.86%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.47 USD (3.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.08% (0.47 USD)
エクイティによる:
57.72% (15.51 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD.fl
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD.fl
|19
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD.fl
|2.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EsaFX-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
118%
0
0
USD
USD
39
USD
USD
11
0%
19
78%
65%
15.94
1.01
USD
USD
58%
1:100