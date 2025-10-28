- Crescimento
Negociações:
19
Negociações com lucro:
15 (78.94%)
Negociações com perda:
4 (21.05%)
Melhor negociação:
3.01 USD
Pior negociação:
-0.47 USD
Lucro bruto:
20.41 USD (2 304 pips)
Perda bruta:
-1.28 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (11.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.39 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.87
Atividade de negociação:
65.14%
Depósito máximo carregado:
88.03%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
40.70
Negociações longas:
11 (57.89%)
Negociações curtas:
8 (42.11%)
Fator de lucro:
15.95
Valor esperado:
1.01 USD
Lucro médio:
1.36 USD
Perda média:
-0.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.47 USD (1)
Crescimento mensal:
43.86%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.47 USD (3.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.08% (0.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
57.72% (15.51 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD.fl
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD.fl
|19
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD.fl
|2.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
