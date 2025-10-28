SinaisSeções
Max Jimmy Pasaribu

Manual Cin Keng EsaFX

Max Jimmy Pasaribu
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 118%
EsaFX-Server
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
19
Negociações com lucro:
15 (78.94%)
Negociações com perda:
4 (21.05%)
Melhor negociação:
3.01 USD
Pior negociação:
-0.47 USD
Lucro bruto:
20.41 USD (2 304 pips)
Perda bruta:
-1.28 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (11.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.39 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.87
Atividade de negociação:
65.14%
Depósito máximo carregado:
88.03%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
40.70
Negociações longas:
11 (57.89%)
Negociações curtas:
8 (42.11%)
Fator de lucro:
15.95
Valor esperado:
1.01 USD
Lucro médio:
1.36 USD
Perda média:
-0.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.47 USD (1)
Crescimento mensal:
43.86%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.47 USD (3.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.08% (0.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
57.72% (15.51 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD.fl 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD.fl 19
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD.fl 2.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3.01 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +11.39 USD
Máxima perda consecutiva: -0.47 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EsaFX-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.19 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 19:30
Share of trading days is too low
2025.12.16 18:30
Share of trading days is too low
2025.12.15 17:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 20:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 09:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 16:36
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 15.79% of days out of the 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 15:36
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 15.79% of days out of the 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 00:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 23:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
