Max Jimmy Pasaribu

Manual Cin Keng EsaFX

Max Jimmy Pasaribu
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 118%
EsaFX-Server
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
19
Transacciones Rentables:
15 (78.94%)
Transacciones Irrentables:
4 (21.05%)
Mejor transacción:
3.01 USD
Peor transacción:
-0.47 USD
Beneficio Bruto:
20.41 USD (2 304 pips)
Pérdidas Brutas:
-1.28 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (11.39 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11.39 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.87
Actividad comercial:
65.14%
Carga máxima del depósito:
88.03%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
40.70
Transacciones Largas:
11 (57.89%)
Transacciones Cortas:
8 (42.11%)
Factor de Beneficio:
15.95
Beneficio Esperado:
1.01 USD
Beneficio medio:
1.36 USD
Pérdidas medias:
-0.32 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.47 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.47 USD (1)
Crecimiento al mes:
43.86%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.47 USD (3.72%)
Reducción relativa:
De balance:
2.08% (0.47 USD)
De fondos:
57.72% (15.51 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD.fl 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD.fl 19
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD.fl 2.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3.01 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +11.39 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.47 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EsaFX-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.12.19 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 19:30
Share of trading days is too low
2025.12.16 18:30
Share of trading days is too low
2025.12.15 17:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 20:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 09:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 16:36
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 15.79% of days out of the 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 15:36
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 15.79% of days out of the 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 00:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 23:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.