İşlemler:
226
Kârla kapanan işlemler:
179 (79.20%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (20.80%)
En iyi işlem:
26.32 USD
En kötü işlem:
-44.18 USD
Brüt kâr:
794.99 USD (44 756 pips)
Brüt zarar:
-319.31 USD (27 371 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (36.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.21 USD (11)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.05%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
10.77
Alış işlemleri:
72 (31.86%)
Satış işlemleri:
154 (68.14%)
Kâr faktörü:
2.49
Beklenen getiri:
2.10 USD
Ortalama kâr:
4.44 USD
Ortalama zarar:
-6.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-18.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44.18 USD (1)
Aylık büyüme:
6.26%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.65 USD
Maksimum:
44.18 USD (2.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
4.93% (107.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|150
|GBPUSD
|76
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|399
|GBPUSD
|77
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|16K
|GBPUSD
|1.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +26.32 USD
En kötü işlem: -44 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +36.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 5
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 19
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 1
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 4
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
