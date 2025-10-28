SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GJ 1
Ir Yunan Muzaff Ar

GJ 1

Ir Yunan Muzaff Ar
0 inceleme
Güvenilirlik
27 hafta
0 / 0 USD
Ayda 500 USD karşılığında kopyalayın
0%
FBS-Real-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
226
Kârla kapanan işlemler:
179 (79.20%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (20.80%)
En iyi işlem:
26.32 USD
En kötü işlem:
-44.18 USD
Brüt kâr:
794.99 USD (44 756 pips)
Brüt zarar:
-319.31 USD (27 371 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (36.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.21 USD (11)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.05%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
10.77
Alış işlemleri:
72 (31.86%)
Satış işlemleri:
154 (68.14%)
Kâr faktörü:
2.49
Beklenen getiri:
2.10 USD
Ortalama kâr:
4.44 USD
Ortalama zarar:
-6.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-18.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44.18 USD (1)
Aylık büyüme:
6.26%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.65 USD
Maksimum:
44.18 USD (2.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
4.93% (107.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 150
GBPUSD 76
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 399
GBPUSD 77
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 16K
GBPUSD 1.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.32 USD
En kötü işlem: -44 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +36.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live07
0.00 × 8
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 1
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
PowerTrade-Real
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 5
NewWinFx-REAL
0.00 × 1
XMAU-Real 19
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
OctaFX-Real10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 1
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 4
Ava-Real 1
0.00 × 1
171 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GJ 1
Ayda 500 USD
0%
0
0
USD
2.2K
USD
27
0%
226
79%
100%
2.48
2.10
USD
5%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.