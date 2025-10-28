SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GJ 1
Ir Yunan Muzaff Ar

GJ 1

Ir Yunan Muzaff Ar
0 avis
Fiabilité
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 500 USD par mois
0%
FBS-Real-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
226
Bénéfice trades:
179 (79.20%)
Perte trades:
47 (20.80%)
Meilleure transaction:
26.32 USD
Pire transaction:
-44.18 USD
Bénéfice brut:
794.99 USD (44 756 pips)
Perte brute:
-319.31 USD (27 371 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (36.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
73.21 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.05%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
10.77
Longs trades:
72 (31.86%)
Courts trades:
154 (68.14%)
Facteur de profit:
2.49
Rendement attendu:
2.10 USD
Bénéfice moyen:
4.44 USD
Perte moyenne:
-6.79 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-18.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-44.18 USD (1)
Croissance mensuelle:
6.26%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.65 USD
Maximal:
44.18 USD (2.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
4.93% (107.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 150
GBPUSD 76
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 399
GBPUSD 77
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY 16K
GBPUSD 1.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.32 USD
Pire transaction: -44 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +36.34 USD
Perte consécutive maximale: -18.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live07
0.00 × 8
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 1
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
PowerTrade-Real
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 5
NewWinFx-REAL
0.00 × 1
XMAU-Real 19
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
OctaFX-Real10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 1
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 4
Ava-Real 1
0.00 × 1
171 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GJ 1
500 USD par mois
0%
0
0
USD
2.2K
USD
27
0%
226
79%
100%
2.48
2.10
USD
5%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.