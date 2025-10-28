SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GJ 1
Ir Yunan Muzaff Ar

GJ 1

Ir Yunan Muzaff Ar
0 recensioni
Affidabilità
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 500 USD al mese
0%
FBS-Real-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
226
Profit Trade:
179 (79.20%)
Loss Trade:
47 (20.80%)
Best Trade:
26.32 USD
Worst Trade:
-44.18 USD
Profitto lordo:
794.99 USD (44 756 pips)
Perdita lorda:
-319.31 USD (27 371 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (36.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.21 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.05%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
10.77
Long Trade:
72 (31.86%)
Short Trade:
154 (68.14%)
Fattore di profitto:
2.49
Profitto previsto:
2.10 USD
Profitto medio:
4.44 USD
Perdita media:
-6.79 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-18.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44.18 USD (1)
Crescita mensile:
6.26%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.65 USD
Massimale:
44.18 USD (2.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
4.93% (107.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 150
GBPUSD 76
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 399
GBPUSD 77
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 16K
GBPUSD 1.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.32 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +36.34 USD
Massima perdita consecutiva: -18.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live07
0.00 × 8
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 1
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
PowerTrade-Real
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 5
NewWinFx-REAL
0.00 × 1
XMAU-Real 19
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
OctaFX-Real10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 1
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 4
Ava-Real 1
0.00 × 1
171 più
