- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
226
Profit Trade:
179 (79.20%)
Loss Trade:
47 (20.80%)
Best Trade:
26.32 USD
Worst Trade:
-44.18 USD
Profitto lordo:
794.99 USD (44 756 pips)
Perdita lorda:
-319.31 USD (27 371 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (36.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.21 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.05%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
10.77
Long Trade:
72 (31.86%)
Short Trade:
154 (68.14%)
Fattore di profitto:
2.49
Profitto previsto:
2.10 USD
Profitto medio:
4.44 USD
Perdita media:
-6.79 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-18.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44.18 USD (1)
Crescita mensile:
6.26%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.65 USD
Massimale:
44.18 USD (2.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
4.93% (107.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|150
|GBPUSD
|76
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|399
|GBPUSD
|77
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|16K
|GBPUSD
|1.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.32 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +36.34 USD
Massima perdita consecutiva: -18.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 5
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 19
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 1
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 4
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
171 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
500USD al mese
0%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
27
0%
226
79%
100%
2.48
2.10
USD
USD
5%
1:500