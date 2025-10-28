- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
405
盈利交易:
315 (77.77%)
亏损交易:
90 (22.22%)
最好交易:
290.50 USD
最差交易:
-414.34 USD
毛利:
3 374.60 USD (92 763 pips)
毛利亏损:
-1 558.28 USD (54 556 pips)
最大连续赢利:
13 (36.34 USD)
最大连续盈利:
290.50 USD (1)
夏普比率:
0.18
交易活动:
67.31%
最大入金加载:
8.70%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.54
长期交易:
141 (34.81%)
短期交易:
264 (65.19%)
利润因子:
2.17
预期回报:
4.48 USD
平均利润:
10.71 USD
平均损失:
-17.31 USD
最大连续失误:
3 (-714.20 USD)
最大连续亏损:
-714.20 USD (3)
每月增长:
19.16%
年度预测:
232.43%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4.65 USD
最大值:
714.20 USD (17.74%)
相对跌幅:
结余:
35.27% (714.20 USD)
净值:
36.43% (737.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|328
|GBPUSD
|76
|XAUUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY
|1.7K
|GBPUSD
|77
|XAUUSD
|22
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY
|36K
|GBPUSD
|1.3K
|XAUUSD
|1.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +290.50 USD
最差交易: -414 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +36.34 USD
最大连续亏损: -714.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 2
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 9
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 6
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 19
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 1
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 7
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月500 USD
128%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
68
0%
405
77%
67%
2.16
4.48
USD
USD
36%
1:500