- Прирост
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- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
404
Прибыльных трейдов:
314 (77.72%)
Убыточных трейдов:
90 (22.28%)
Лучший трейд:
290.50 USD
Худший трейд:
-414.34 USD
Общая прибыль:
3 362.03 USD (92 431 pips)
Общий убыток:
-1 558.28 USD (54 556 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (36.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
290.50 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
67.31%
Макс. загрузка депозита:
8.70%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.53
Длинных трейдов:
140 (34.65%)
Коротких трейдов:
264 (65.35%)
Профит фактор:
2.16
Мат. ожидание:
4.46 USD
Средняя прибыль:
10.71 USD
Средний убыток:
-17.31 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-714.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-714.20 USD (3)
Прирост в месяц:
18.37%
Годовой прогноз:
222.84%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.65 USD
Максимальная:
714.20 USD (17.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.27% (714.20 USD)
По эквити:
36.43% (737.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|327
|GBPUSD
|76
|XAUUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY
|1.7K
|GBPUSD
|77
|XAUUSD
|22
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY
|36K
|GBPUSD
|1.3K
|XAUUSD
|1.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +290.50 USD
Худший трейд: -414 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +36.34 USD
Макс. убыток в серии: -714.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 2
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 9
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 6
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 19
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 1
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 7
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
500 USD в месяц
127%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
67
0%
404
77%
67%
2.15
4.46
USD
USD
36%
1:500