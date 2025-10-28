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Сигналы / MetaTrader 4 / GJ 1
Ir Yunan Muzaff Ar

GJ 1

Ir Yunan Muzaff Ar
Ir Yunan Muzaff Ar

Ir Yunan Muzaff Ar

0 отзывов
Надежность
67 недель
0 / 0 USD
Копировать за 500 USD в месяц
прирост с 2025 127%
FBS-Real-4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
404
Прибыльных трейдов:
314 (77.72%)
Убыточных трейдов:
90 (22.28%)
Лучший трейд:
290.50 USD
Худший трейд:
-414.34 USD
Общая прибыль:
3 362.03 USD (92 431 pips)
Общий убыток:
-1 558.28 USD (54 556 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (36.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
290.50 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
67.31%
Макс. загрузка депозита:
8.70%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.53
Длинных трейдов:
140 (34.65%)
Коротких трейдов:
264 (65.35%)
Профит фактор:
2.16
Мат. ожидание:
4.46 USD
Средняя прибыль:
10.71 USD
Средний убыток:
-17.31 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-714.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-714.20 USD (3)
Прирост в месяц:
18.37%
Годовой прогноз:
222.84%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.65 USD
Максимальная:
714.20 USD (17.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.27% (714.20 USD)
По эквити:
36.43% (737.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY 327
GBPUSD 76
XAUUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY 1.7K
GBPUSD 77
XAUUSD 22
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY 36K
GBPUSD 1.3K
XAUUSD 1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +290.50 USD
Худший трейд: -414 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +36.34 USD
Макс. убыток в серии: -714.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live07
0.00 × 8
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
FXCM-USDReal08
0.00 × 2
PowerTrade-Real
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 9
FPMarkets-Live2
0.00 × 6
NewWinFx-REAL
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 1
XMAU-Real 19
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 4
OctaFX-Real10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 1
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 7
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
еще 208...
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Нет отзывов
2026.08.03 10:41
No swaps are charged
2026.08.03 10:41
No swaps are charged
2026.07.29 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.27 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.16 01:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 20:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 18:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 17:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.07 13:40
No swaps are charged on the signal account
2026.05.06 06:51
No swaps are charged
2026.05.06 06:51
No swaps are charged
2026.05.06 05:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.06 04:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.05 07:34
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.04.23 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.22 09:38
No swaps are charged on the signal account
2026.04.20 01:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.13 23:04
No swaps are charged
2026.04.13 23:04
No swaps are charged
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GJ 1
500 USD в месяц
127%
0
0
USD
1.9K
USD
67
0%
404
77%
67%
2.15
4.46
USD
36%
1:500
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