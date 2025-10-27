SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TFB7782
Wong Sze Wai

TFB7782

Wong Sze Wai
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 50%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
302
Kârla kapanan işlemler:
157 (51.98%)
Zararla kapanan işlemler:
145 (48.01%)
En iyi işlem:
86.02 USD
En kötü işlem:
-71.45 USD
Brüt kâr:
1 816.75 USD (46 609 pips)
Brüt zarar:
-1 015.70 USD (51 920 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (64.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
166.86 USD (4)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.07%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
7.92
Alış işlemleri:
179 (59.27%)
Satış işlemleri:
123 (40.73%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
2.65 USD
Ortalama kâr:
11.57 USD
Ortalama zarar:
-7.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-26.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-71.45 USD (1)
Aylık büyüme:
12.10%
Yıllık tahmin:
146.81%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.97 USD
Maksimum:
101.16 USD (4.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.04% (101.16 USD)
Varlığa göre:
9.56% (229.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 62
EURUSD 49
GBPUSD 47
USDCAD 35
GBPNZD 34
GBPJPY 34
USDCHF 16
CHINA50.r 6
XAUUSD. 6
HK50.r 3
EURAUD 2
AUDCHF 2
AUDUSD 2
CADJPY 2
EURGBP 1
EURJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 313
EURUSD 169
GBPUSD 274
USDCAD 136
GBPNZD -48
GBPJPY -12
USDCHF 84
CHINA50.r -26
XAUUSD. -106
HK50.r -3
EURAUD -4
AUDCHF 11
AUDUSD 13
CADJPY 5
EURGBP -1
EURJPY -3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 4.9K
EURUSD 1.7K
GBPUSD 879
USDCAD 1.1K
GBPNZD -4.9K
GBPJPY 789
USDCHF 794
CHINA50.r -258
XAUUSD. -10K
HK50.r -167
EURAUD -230
AUDCHF -61
AUDUSD 249
CADJPY 229
EURGBP -20
EURJPY -153
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +86.02 USD
En kötü işlem: -71 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +64.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
BlackwellGlobal2-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
1.14 × 44
TitanFX-01
2.00 × 1
XMTrading-Real 254
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
2.00 × 2
Pepperstone-Edge04
4.75 × 16
ATFXGM8-Live
5.00 × 1
ICMTrader-LIVE
7.00 × 1
InstaForex-Europe.com
9.31 × 163
İnceleme yok
