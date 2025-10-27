- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
302
Kârla kapanan işlemler:
157 (51.98%)
Zararla kapanan işlemler:
145 (48.01%)
En iyi işlem:
86.02 USD
En kötü işlem:
-71.45 USD
Brüt kâr:
1 816.75 USD (46 609 pips)
Brüt zarar:
-1 015.70 USD (51 920 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (64.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
166.86 USD (4)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.07%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
7.92
Alış işlemleri:
179 (59.27%)
Satış işlemleri:
123 (40.73%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
2.65 USD
Ortalama kâr:
11.57 USD
Ortalama zarar:
-7.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-26.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-71.45 USD (1)
Aylık büyüme:
12.10%
Yıllık tahmin:
146.81%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.97 USD
Maksimum:
101.16 USD (4.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.04% (101.16 USD)
Varlığa göre:
9.56% (229.57 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|62
|EURUSD
|49
|GBPUSD
|47
|USDCAD
|35
|GBPNZD
|34
|GBPJPY
|34
|USDCHF
|16
|CHINA50.r
|6
|XAUUSD.
|6
|HK50.r
|3
|EURAUD
|2
|AUDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|CADJPY
|2
|EURGBP
|1
|EURJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|313
|EURUSD
|169
|GBPUSD
|274
|USDCAD
|136
|GBPNZD
|-48
|GBPJPY
|-12
|USDCHF
|84
|CHINA50.r
|-26
|XAUUSD.
|-106
|HK50.r
|-3
|EURAUD
|-4
|AUDCHF
|11
|AUDUSD
|13
|CADJPY
|5
|EURGBP
|-1
|EURJPY
|-3
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|4.9K
|EURUSD
|1.7K
|GBPUSD
|879
|USDCAD
|1.1K
|GBPNZD
|-4.9K
|GBPJPY
|789
|USDCHF
|794
|CHINA50.r
|-258
|XAUUSD.
|-10K
|HK50.r
|-167
|EURAUD
|-230
|AUDCHF
|-61
|AUDUSD
|249
|CADJPY
|229
|EURGBP
|-20
|EURJPY
|-153
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +86.02 USD
En kötü işlem: -71 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +64.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.44 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
BlackwellGlobal2-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|1.14 × 44
|
TitanFX-01
|2.00 × 1
|
XMTrading-Real 254
|2.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Edge04
|4.75 × 16
|
ATFXGM8-Live
|5.00 × 1
|
ICMTrader-LIVE
|7.00 × 1
|
InstaForex-Europe.com
|9.31 × 163
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
50%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
13
0%
302
51%
100%
1.78
2.65
USD
USD
10%
1:500