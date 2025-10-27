当前下跌对订阅者来说过于危险。一旦下跌有所改善后订阅将被允许。
- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
665
盈利交易:
369 (55.48%)
亏损交易:
296 (44.51%)
最好交易:
131.81 USD
最差交易:
-149.64 USD
毛利:
5 057.75 USD (117 851 pips)
毛利亏损:
-3 002.43 USD (162 738 pips)
最大连续赢利:
10 (54.20 USD)
最大连续盈利:
166.86 USD (4)
夏普比率:
0.15
交易活动:
96.95%
最大入金加载:
24.79%
最近交易:
5 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
6.77
长期交易:
357 (53.68%)
短期交易:
308 (46.32%)
利润因子:
1.68
预期回报:
3.09 USD
平均利润:
13.71 USD
平均损失:
-10.14 USD
最大连续失误:
7 (-26.44 USD)
最大连续亏损:
-181.45 USD (4)
每月增长:
2.97%
年度预测:
35.09%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
13.97 USD
最大值:
303.50 USD (9.86%)
相对跌幅:
结余:
9.86% (303.50 USD)
净值:
77.49% (2 832.92 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|106
|GBPUSD
|84
|EURUSD
|78
|USDCAD
|62
|GBPJPY
|59
|GBPNZD
|51
|USDCHF
|33
|GBPCHF
|28
|CADJPY
|26
|NZDJPY
|25
|EURGBP
|22
|NZDCAD
|22
|XAUUSD.
|20
|EURCHF
|17
|CHINA50.r
|8
|HK50.r
|7
|EURJPY
|5
|AUDUSD
|5
|EURAUD
|3
|AUDCHF
|3
|GBPCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|470
|GBPUSD
|636
|EURUSD
|266
|USDCAD
|286
|GBPJPY
|-55
|GBPNZD
|-54
|USDCHF
|169
|GBPCHF
|337
|CADJPY
|176
|NZDJPY
|81
|EURGBP
|100
|NZDCAD
|109
|XAUUSD.
|-602
|EURCHF
|154
|CHINA50.r
|-37
|HK50.r
|18
|EURJPY
|-8
|AUDUSD
|29
|EURAUD
|-6
|AUDCHF
|-2
|GBPCAD
|-12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|7K
|GBPUSD
|5K
|EURUSD
|4.2K
|USDCAD
|-424
|GBPJPY
|-1.3K
|GBPNZD
|-5.8K
|USDCHF
|1.8K
|GBPCHF
|424
|CADJPY
|-849
|NZDJPY
|2.7K
|EURGBP
|655
|NZDCAD
|637
|XAUUSD.
|-59K
|EURCHF
|704
|CHINA50.r
|-370
|HK50.r
|1.6K
|EURJPY
|-400
|AUDUSD
|275
|EURAUD
|-339
|AUDCHF
|-385
|GBPCAD
|-568
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +131.81 USD
最差交易: -150 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +54.20 USD
最大连续亏损: -26.44 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 4
|
BlackwellGlobal2-Live3
|0.00 × 2
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
InfinoxLimited-Live03
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 2
|
EquitiBrokerageSC-Live 2
|0.00 × 6
|
Exness-Real9
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 17
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 15
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
TeleTRADECY-NoDealingDesk
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.00 × 34
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 34
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 32
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 11
|
Osprey-Live
|0.05 × 21
|
InfinoxLimited-Live04
|0.12 × 66
|
ICMarketsSC-Live15
|0.14 × 103
|
AxioryAsia-02Live
|0.14 × 35
|
Exness-Real14
|0.18 × 208
|
ICMarketsSC-Live16
|0.19 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|0.23 × 35
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