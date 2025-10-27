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信号 / MetaTrader 4 / TFB7782
Wong Sze Wai

TFB7782

Wong Sze Wai
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4.8 (16)
16 产品 1 信号 6 评论
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可靠性
54
0 / 0 USD
增长自 2025 128%
VantageMarkets-Live 3
1:500

当前下跌对订阅者来说过于危险。一旦下跌有所改善后订阅将被允许。

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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
665
盈利交易:
369 (55.48%)
亏损交易:
296 (44.51%)
最好交易:
131.81 USD
最差交易:
-149.64 USD
毛利:
5 057.75 USD (117 851 pips)
毛利亏损:
-3 002.43 USD (162 738 pips)
最大连续赢利:
10 (54.20 USD)
最大连续盈利:
166.86 USD (4)
夏普比率:
0.15
交易活动:
96.95%
最大入金加载:
24.79%
最近交易:
5 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
6.77
长期交易:
357 (53.68%)
短期交易:
308 (46.32%)
利润因子:
1.68
预期回报:
3.09 USD
平均利润:
13.71 USD
平均损失:
-10.14 USD
最大连续失误:
7 (-26.44 USD)
最大连续亏损:
-181.45 USD (4)
每月增长:
2.97%
年度预测:
35.09%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
13.97 USD
最大值:
303.50 USD (9.86%)
相对跌幅:
结余:
9.86% (303.50 USD)
净值:
77.49% (2 832.92 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 106
GBPUSD 84
EURUSD 78
USDCAD 62
GBPJPY 59
GBPNZD 51
USDCHF 33
GBPCHF 28
CADJPY 26
NZDJPY 25
EURGBP 22
NZDCAD 22
XAUUSD. 20
EURCHF 17
CHINA50.r 8
HK50.r 7
EURJPY 5
AUDUSD 5
EURAUD 3
AUDCHF 3
GBPCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 470
GBPUSD 636
EURUSD 266
USDCAD 286
GBPJPY -55
GBPNZD -54
USDCHF 169
GBPCHF 337
CADJPY 176
NZDJPY 81
EURGBP 100
NZDCAD 109
XAUUSD. -602
EURCHF 154
CHINA50.r -37
HK50.r 18
EURJPY -8
AUDUSD 29
EURAUD -6
AUDCHF -2
GBPCAD -12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 7K
GBPUSD 5K
EURUSD 4.2K
USDCAD -424
GBPJPY -1.3K
GBPNZD -5.8K
USDCHF 1.8K
GBPCHF 424
CADJPY -849
NZDJPY 2.7K
EURGBP 655
NZDCAD 637
XAUUSD. -59K
EURCHF 704
CHINA50.r -370
HK50.r 1.6K
EURJPY -400
AUDUSD 275
EURAUD -339
AUDCHF -385
GBPCAD -568
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +131.81 USD
最差交易: -150 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +54.20 USD
最大连续亏损: -26.44 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 4
BlackwellGlobal2-Live3
0.00 × 2
Exness-Real28
0.00 × 1
InfinoxLimited-Live03
0.00 × 1
FBS-Real-6
0.00 × 2
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 6
Exness-Real9
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 17
MEXAtlantic-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 15
DooPrime-Live 2
0.00 × 2
TeleTRADECY-NoDealingDesk
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live5
0.00 × 34
ICMarkets-Live23
0.00 × 34
ICMarkets-Live19
0.00 × 32
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 11
Osprey-Live
0.05 × 21
InfinoxLimited-Live04
0.12 × 66
ICMarketsSC-Live15
0.14 × 103
AxioryAsia-02Live
0.14 × 35
Exness-Real14
0.18 × 208
ICMarketsSC-Live16
0.19 × 114
BlackBullMarkets-Live
0.23 × 35
212 更多...
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没有评论
2026.07.30 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.13 21:47
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.02 16:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 15:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.17 12:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.17 07:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.09 08:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.09 05:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 14:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 03:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 02:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.05.12 07:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.10 23:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.05 07:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.04.30 10:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.30 09:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.04.30 09:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.28 06:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.04.27 23:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.27 21:03
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
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