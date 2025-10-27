SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TFB7782
Wong Sze Wai

TFB7782

Wong Sze Wai
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 50%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
302
Bénéfice trades:
157 (51.98%)
Perte trades:
145 (48.01%)
Meilleure transaction:
86.02 USD
Pire transaction:
-71.45 USD
Bénéfice brut:
1 816.75 USD (46 609 pips)
Perte brute:
-1 015.70 USD (51 920 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (64.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
166.86 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
6.07%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
7.92
Longs trades:
179 (59.27%)
Courts trades:
123 (40.73%)
Facteur de profit:
1.79
Rendement attendu:
2.65 USD
Bénéfice moyen:
11.57 USD
Perte moyenne:
-7.00 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-26.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-71.45 USD (1)
Croissance mensuelle:
12.10%
Prévision annuelle:
146.81%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13.97 USD
Maximal:
101.16 USD (4.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.04% (101.16 USD)
Par fonds propres:
9.56% (229.57 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 62
EURUSD 49
GBPUSD 47
USDCAD 35
GBPNZD 34
GBPJPY 34
USDCHF 16
CHINA50.r 6
XAUUSD. 6
HK50.r 3
EURAUD 2
AUDCHF 2
AUDUSD 2
CADJPY 2
EURGBP 1
EURJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 313
EURUSD 169
GBPUSD 274
USDCAD 136
GBPNZD -48
GBPJPY -12
USDCHF 84
CHINA50.r -26
XAUUSD. -106
HK50.r -3
EURAUD -4
AUDCHF 11
AUDUSD 13
CADJPY 5
EURGBP -1
EURJPY -3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 4.9K
EURUSD 1.7K
GBPUSD 879
USDCAD 1.1K
GBPNZD -4.9K
GBPJPY 789
USDCHF 794
CHINA50.r -258
XAUUSD. -10K
HK50.r -167
EURAUD -230
AUDCHF -61
AUDUSD 249
CADJPY 229
EURGBP -20
EURJPY -153
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +86.02 USD
Pire transaction: -71 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +64.21 USD
Perte consécutive maximale: -26.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
BlackwellGlobal2-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
1.14 × 44
TitanFX-01
2.00 × 1
XMTrading-Real 254
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
2.00 × 2
Pepperstone-Edge04
4.75 × 16
ATFXGM8-Live
5.00 × 1
ICMTrader-LIVE
7.00 × 1
InstaForex-Europe.com
9.31 × 163
Aucun avis
