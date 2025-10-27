Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFXInternational-Live 3 0.00 × 4 BlackwellGlobal2-Live3 0.00 × 2 Exness-Real28 0.00 × 1 InfinoxLimited-Live03 0.00 × 1 FBS-Real-6 0.00 × 2 EquitiBrokerageSC-Live 2 0.00 × 6 Exness-Real9 0.00 × 9 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 17 MEXAtlantic-Real 0.00 × 1 VantageInternational-Live 12 0.00 × 2 VTMarkets-Live 0.00 × 15 DooPrime-Live 2 0.00 × 2 TeleTRADECY-NoDealingDesk 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 3 TMGM.TradeMax-Live5 0.00 × 34 ICMarkets-Live23 0.00 × 34 ICMarkets-Live19 0.00 × 32 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 11 Osprey-Live 0.05 × 21 InfinoxLimited-Live04 0.12 × 66 ICMarketsSC-Live15 0.14 × 103 AxioryAsia-02Live 0.14 × 35 Exness-Real14 0.18 × 208 ICMarketsSC-Live16 0.19 × 114 BlackBullMarkets-Live 0.23 × 35 еще 212... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика