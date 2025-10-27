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Сигналы / MetaTrader 4 / TFB7782
Wong Sze Wai

TFB7782

Wong Sze Wai
Wong Sze Wai

Wong Sze Wai

4.8 (16)
16 продуктов 1 сигнал 6 комментариев
0 отзывов
Надежность
54 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 128%
VantageMarkets-Live 3
1:500

Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.

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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
665
Прибыльных трейдов:
369 (55.48%)
Убыточных трейдов:
296 (44.51%)
Лучший трейд:
131.81 USD
Худший трейд:
-149.64 USD
Общая прибыль:
5 057.75 USD (117 851 pips)
Общий убыток:
-3 002.43 USD (162 738 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (54.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
166.86 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
96.95%
Макс. загрузка депозита:
24.79%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.77
Длинных трейдов:
357 (53.68%)
Коротких трейдов:
308 (46.32%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
3.09 USD
Средняя прибыль:
13.71 USD
Средний убыток:
-10.14 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-26.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-181.45 USD (4)
Прирост в месяц:
2.97%
Годовой прогноз:
35.09%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.97 USD
Максимальная:
303.50 USD (9.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.86% (303.50 USD)
По эквити:
72.15% (2 637.44 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 106
GBPUSD 84
EURUSD 78
USDCAD 62
GBPJPY 59
GBPNZD 51
USDCHF 33
GBPCHF 28
CADJPY 26
NZDJPY 25
EURGBP 22
NZDCAD 22
XAUUSD. 20
EURCHF 17
CHINA50.r 8
HK50.r 7
EURJPY 5
AUDUSD 5
EURAUD 3
AUDCHF 3
GBPCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 470
GBPUSD 636
EURUSD 266
USDCAD 286
GBPJPY -55
GBPNZD -54
USDCHF 169
GBPCHF 337
CADJPY 176
NZDJPY 81
EURGBP 100
NZDCAD 109
XAUUSD. -602
EURCHF 154
CHINA50.r -37
HK50.r 18
EURJPY -8
AUDUSD 29
EURAUD -6
AUDCHF -2
GBPCAD -12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 7K
GBPUSD 5K
EURUSD 4.2K
USDCAD -424
GBPJPY -1.3K
GBPNZD -5.8K
USDCHF 1.8K
GBPCHF 424
CADJPY -849
NZDJPY 2.7K
EURGBP 655
NZDCAD 637
XAUUSD. -59K
EURCHF 704
CHINA50.r -370
HK50.r 1.6K
EURJPY -400
AUDUSD 275
EURAUD -339
AUDCHF -385
GBPCAD -568
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +131.81 USD
Худший трейд: -150 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +54.20 USD
Макс. убыток в серии: -26.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 4
BlackwellGlobal2-Live3
0.00 × 2
Exness-Real28
0.00 × 1
InfinoxLimited-Live03
0.00 × 1
FBS-Real-6
0.00 × 2
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 6
Exness-Real9
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 17
MEXAtlantic-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 15
DooPrime-Live 2
0.00 × 2
TeleTRADECY-NoDealingDesk
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live5
0.00 × 34
ICMarkets-Live23
0.00 × 34
ICMarkets-Live19
0.00 × 32
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 11
Osprey-Live
0.05 × 21
InfinoxLimited-Live04
0.12 × 66
ICMarketsSC-Live15
0.14 × 103
AxioryAsia-02Live
0.14 × 35
Exness-Real14
0.18 × 208
ICMarketsSC-Live16
0.19 × 114
BlackBullMarkets-Live
0.23 × 35
еще 212...
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Нет отзывов
2026.07.30 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.13 21:47
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.02 16:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 15:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.17 12:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.17 07:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.09 08:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.09 05:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 14:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 03:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 02:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.05.12 07:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.10 23:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.05 07:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.04.30 10:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.30 09:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.04.30 09:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.28 06:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.04.27 23:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.27 21:03
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
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