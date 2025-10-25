- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
2 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (50.00%)
En iyi işlem:
1.57 USD
En kötü işlem:
-16.48 USD
Brüt kâr:
1.67 USD (186 pips)
Brüt zarar:
-22.17 USD (2 197 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (1.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.67 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.72
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
50 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
3 (75.00%)
Satış işlemleri:
1 (25.00%)
Kâr faktörü:
0.08
Beklenen getiri:
-5.13 USD
Ortalama kâr:
0.84 USD
Ortalama zarar:
-11.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-16.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.48 USD (1)
Aylık büyüme:
-2.05%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.50 USD
Maksimum:
20.50 USD (2.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.05% (20.50 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.v2
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.v2
|-20
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.v2
|-2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.57 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValburyAsiaFutures-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok